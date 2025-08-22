Empleado de una mina en el Nordeste de Antioquia resultó herido tras pisar mina antipersonal

Un trabajador de una empresa minera resultó herido luego de pisar un artefacto explosivo en la subregión del Nordeste antioqueño. El hecho fue denunciado por la empresa Mineros S.A., desde donde se precisó que el afectado es empleado de un contratista de esa compañía. En contexto: Víctimas por minas antipersona y explosivos se dispararon un 89% en Antioquia De acuerdo con el reporte inicial de esa empresa, el trabajador se encontraba desplazándose por zona rural del municipio de Anorí, Antioquia, cuando por accidente pisó una mina antipersonal.

Instantes después, cuando la información del incidente llegó a la empresa, esta señaló que inició los protocolos para apoyar el traslado y la atención médica de emergencia de la víctima. De igual forma, la empresa señaló que dispuso los protocolos para apoyar tanto a la familia del trabajador lesionado como de la empresa contratista. Lea también: Disidencias han crecido 70% y el Clan del Golfo 60% en Antioquia”: alerta gobernador Rendón Aunque por ahora se desconoce qué agrupación ilegal sería la principal responsable del hecho, la empresa rechazó enfáticamente el atentado y expresó su preocupación por la situación de seguridad en esa zona del departamento. “Rechazamos de manera categórica este atentado que pone en riesgo, no solo a nuestros contratistas y equipos de trabajo, sino también a la comunidad en general, violando el derecho internacional humanitario”, señaló la compañía en un comunicado de prensa.