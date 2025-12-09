En pueblo de Antioquia ya hay 24.000 metros cuadrados más libres de minas antipersonal

Soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.° 7 culminaron más de un año de operaciones de despeje en la vereda Santa Helena, en el municipio de San Carlos, al Oriente de Antioquia.
Gracias a este trabajo fueron entregados más de 24.000 m² libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal. Durante las labores, los desminadores destruyeron tres minas antipersonal ubicadas en el camino veredal que comunica a Santa Helena con la vereda La Mirandita, eliminando un riesgo directo para los campesinos de la zona.
El área fue declarada y entregada oficialmente como libre de sospecha de minas antipersonal, permitiendo a los habitantes transitar de manera segura en sus procesos de retorno, recuperación y uso productivo del territorio.