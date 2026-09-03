Pulla al MinComercio por no asistir a congreso de Analdex: “Aquí tiene un problema peor que el terremoto”

Javier Díaz, presidente de Analdex, no se guardó nada en su presentación durante el Congreso Nacional de Exportadores que se celebra en Cartagena. Cuestionó al ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien canceló a última hora su participación en el evento.
Díaz cuestionó la ausencia del ministro de Comercio. Advirtió que Colombia enfrenta un problema que, en sus palabras, podría tener consecuencias económicas comparables o incluso superiores a las de un terremoto por sus efectos sobre las exportaciones, el empleo y la actividad productiva.