Mindefensa denunció participación de menores en ataque armado de disidencias en Cauca

El ministro de Defensa advirtió que niños y adolescentes habrían sido usados como combatientes por disidencias de las Farc en el ataque que mantuvo sitiado durante horas al municipio de Buenos Aires, Cauca, y dejó policías heridos y a la población civil en riesgo.

  • El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que menores reclutados ilegalmente habrían participado en el ataque armado contra Buenos Aires, Cauca. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
hace 31 minutos
bookmark

El Ministerio de Defensa aseguró que menores de edad habrían participado en el ataque armado perpetrado por disidencias de las antiguas Farc contra el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, una acción que dejó policías heridos, viviendas destruidas y a la población civil confinada durante varias horas.

En contexto: Cauca bajo fuego: ataques de disidencias de las Farc en Buenos Aires dejan dos policías muertos y destruyen sede del Banco Agrario

La incursión armada, atribuida al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco, se inició en la mañana de este martes y se prolongó por más de siete horas. El ataque estuvo dirigido contra el puesto de Policía y afectó varias edificaciones del casco urbano, obligando a los habitantes a refugiarse para proteger sus vidas.

El municipio estuvo incomunicado, hubo civiles bajo fuego, familias confinadas y un hospital atacado”, denunció el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien calificó los hechos como una agresión directa contra el Estado, la institucionalidad y la vida.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que el ataque fue ejecutado por un “cartel del narcotráfico conformado por las disidencias de alias Mordisco”, en cuyas filas —según dijo— hay menores reclutados ilegalmente. “Estos menores combatientes habrían participado activamente en el ataque, que dejó ocho policías heridos y varias viviendas destruidas”, afirmó el funcionario a través de su cuenta de X.

El ministro advirtió que el uso de niños, niñas y adolescentes en acciones armadas constituye una tragedia que no debe ser romantizada. “Nuestros menores son víctimas del reclutamiento forzado y, al mismo tiempo, son convertidos en infractores al ser utilizados como combatientes ilegales para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil”, sostuvo.

Siga leyendo: En Valdivia, Antioquia, ELN baleó un camión e hirió a un menor de edad

Sánchez reiteró además la recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita ubicar a alias Iván Mordisco y a alias Marlon, señalados como cabecillas de esta estructura armada.

La situación en Buenos Aires fue calificada como “crítica” por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre la instalación de artefactos explosivos improvisados tanto en las vías de acceso al municipio —que estarían bloqueadas— como en distintos puntos del casco urbano. Según la entidad, el uso indiscriminado de estos métodos representa un riesgo extremo e inminente para la población civil y para los bienes de carácter no militar.

Utilidad para la vida