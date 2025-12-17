Mindefensa denunció participación de menores en ataque armado de disidencias en Cauca

El Ministerio de Defensa aseguró que menores de edad habrían participado en el ataque armado perpetrado por disidencias de las antiguas Farc contra el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, una acción que dejó policías heridos, viviendas destruidas y a la población civil confinada durante varias horas.
En contexto: Cauca bajo fuego: ataques de disidencias de las Farc en Buenos Aires dejan dos policías muertos y destruyen sede del Banco Agrario
La incursión armada, atribuida al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco, se inició en la mañana de este martes y se prolongó por más de siete horas. El ataque estuvo dirigido contra el puesto de Policía y afectó varias edificaciones del casco urbano, obligando a los habitantes a refugiarse para proteger sus vidas.