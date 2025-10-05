¿Contradijo a Petro? Ministro de Defensa asegura que no se ha ordenando enviar tropas a Gaza: “Quien diga lo contrario es un mitómano”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le salió al paso a las versiones que señalan que el país estaría dispuesto a enviar tropas a Gaza para defender al pueblo palestino en medio de la guerra que Hamás libra con el gobierno de Israel, que este martes, conflicto que este martes, 7 de octubre, completará dos años.
El jefe de cartera sostuvo que no es cierto que el Gobierno –pese al insistente llamado del presidente Gustavo Petro de formar un “ejército de salvación” de Gaza–, esté pensando en enviar tropas al enclave.
“Quien diga lo contrario es un mitómano o un manipulador oportunista (...) lo que ha expresado el señor presidente es lo mismo que ha declarado la ONU”, aseguró el ministro en diálogo con W Radio.