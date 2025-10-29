Mineducación destina $100.000 millones para reactivar subsidio a tasa de interés a usuarios del Icetex

El Ministerio de Educación anunció que destinará $100.000 millones para restablecer el subsidio a la tasa de interés de los usuarios del Icetex durante 2025 y el inicio de 2026. La medida se acordó tras una mesa técnica con congresistas de distintas bancadas que buscan soluciones a la crisis financiera de la entidad.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, explicó que los recursos permitirán aliviar las cargas de miles de estudiantes que actualmente pagan tasas plenas y que, en algunos casos, habían perdido el beneficio por falta de presupuesto. Además, confirmó la condonación de 1.200 créditos de capital e intereses a jóvenes que no pudieron terminar sus estudios.