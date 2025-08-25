x

MinEducación inicia proyecto de construcción de colegios en el Catatumbo ¿Cuál es el plan?

Los proyectos incluyen colegios y un complejo integral en El Tarra que abarca desde educación básica hasta educación superior, con el objetivo de garantizar continuidad educativa y reducir riesgos de reclutamiento forzado.

    Unicef también está encargada del funcionamiento de varios colegios. Foto: Unicef.
El Colombiano
El Colombiano
hace 45 minutos
bookmark

El derecho a la educación se ve afectado en situaciones de emergencia, como los recientes enfrentamientos en la región del Catatumbo, que impactaron a más de 16.000 niños, niñas y adolescentes.

Para atender esta situación, el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) del Ministerio de Educación ha destinado más de 100.000 millones de pesos a la construcción y mejora de colegios y centros educativos en Norte de Santander.

Los proyectos implementan el sistema steel framing, una técnica modular que permite levantar edificaciones en pocas semanas. Este método se aplica en la construcción de la Institución Educativa Alirio Vergel Pacheco en Sardinata y en otras obras de la región.

Entre los proyectos principales se encuentra la Ciudadela del Conocimiento en El Tarra, un complejo educativo que integrará educación básica, media y superior, incluyendo un mega colegio, módulos universitarios, laboratorios, biblioteca y zonas recreativas.

El objetivo es facilitar la continuidad educativa y reducir riesgos asociados al reclutamiento forzado.

Actualmente, las obras se desarrollan en 55 instituciones de los municipios de Teorama, Hacarí, San Calixto, Convención, Tibú, Ocaña, El Zulia, El Tarra, El Carmen y Sardinata.

A pesar de dificultades jurídicas derivadas de los decretos del Estado de Conmoción Interior, el FFIE ha ajustado sus mecanismos de gestión y financiamiento para mantener los proyectos en ejecución.

“No será una sola universidad, será un multi campus en el que convergerán 4 universidades la UIS, el ICE, la UPC y la Francisco de Paula Santander. Estas van a ofertar programas con pertinencia territorial que tiene que ver con transformación productiva del territorio en ingenierías agroindustriales, pero también queremos empezar a ofertar áreas asociadas a la inteligencia artificial”, aseguró el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

La primera fase de construcción de la Universidad del Catatumbo en El Tarra se completará en 20 días, con la expectativa de que los estudiantes de grado 11 puedan acceder de manera inmediata a la educación superior.

