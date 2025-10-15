MinEducación advierte que en el marco jurídico no existe la “Neoeducación”, modalidad que dice aplicar la U. San José de donde se graduó Juliana Guerrero

El caso de Juliana Guerrero, la joven que iba a ser nombrada viceministra de Juventud y cuya hoja de vida fue despublicada de la página de Presidencia, sigue generando cuestionamientos. La polémica se dio luego de que se conocieran irregularidades en el título profesional que obtuvo en la Fundación de Educación Superior San José, una institución que se presenta como la “primera NeoUniversidad de Latinoamérica”. Guerrero, ¿quién? pasó en tiempo récord de ser técnica a tecnóloga y luego a profesional en contaduría pública, se graduó en julio. Sin embargo, la universidad anunció a finales de septiembre que anularía su título porque no había presentado el examen Sabre Pro, Requisito obligatorio para la obtención del grado en Colombia.

La joven aseguró a El Colombiano que la institución no le ha quitado el título. “No me están quitando el título, yo me gradué el 19 de julio yme dicen que me falta presentar la prueba Sabre Pro, que ya estoy inscrita para presentarla. Lo que entiendo es que no puedo presentar el título hasta que no cumpla ese requisito del examen. A mí no me ha notificado la universidad de nada, pero entiendo que no me quitan el título”, dijo. En medio de la controversia, EL COLOMBIANO consultó al Ministerio de Educación sobre la figura de la llamada “Neoeducación” y las denominadas “NeoUniversidades”,conceptos que la Universidad San José utiliza como eje de su modelo académico y en su publicidad institucional, donde se lee: “Estás a un solo paso de ser profesional en la primera NeoUniversidad de Latinoamérica, aquí reconocemos tu título”. De acuerdo con la respuesta del Ministerio, “a la fecha, el ordenamiento jurídico colombiano no contempla o desarrolla una figura o modelo denominado 'Neoeducación' o 'Neouniversidades' como modalidad diferenciada de formación”, señaló la entidad en una carta firmada por Martha Elena Hernández Duarte, subdirectora técnica de la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad. Cabe resaltar que la Universidad San José es reconocido por el Ministerio e incluso ha recibido la designación de “Experiencia significativa en Educación Superior” por parte de esta cartera.