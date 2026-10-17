Mineducación pide derogar la Política Nacional de Sexualidad 2026-2035: ¿qué implica y qué cambiaría en los colegios?

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitó al Gobierno iniciar el trámite para derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026, que adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para la próxima década. La cartera también propuso frenar nuevas actuaciones basadas en esa norma mientras se adelanta su revisión.
La solicitud quedó consignada en un oficio del 21 de septiembre de 2026 dirigido a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia de la República. En el documento, la ministra expuso cuestionamientos constitucionales y legales sobre el alcance de la política, adoptada el 10 de julio por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas, Artes y Saberes.