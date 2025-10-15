Gobierno Nacional pide a Ecopetrol aprobar proyecto para importar gas desde La Guajira

El Gobierno Nacional le pidió a Ecopetrol dar vía libre a dos proyectos de importación de gas natural adicionales a la planta de regasificación SPEC en Cartagena. La solicitud se da luego de que el mantenimiento anual de dicha planta pusiera bajo fuerte presión el suministro nacional, obligando a Ecopetrol a reducir su propia producción para atender la demanda del mercado.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló durante el Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en Cartagena, que espera que la petrolera estatal avance en su plan de importación desde Coveñas, pero que también respalde la propuesta del Grupo Energía Bogotá (GEB), a través de su filial Transportadora de Gas Internacional (TGI), para desarrollar una terminal en Ballena, La Guajira.

“Espero que Ecopetrol pueda darle vía libre a las solicitudes de TGI para adaptar el proyecto por Ballena y podamos hacer los dos proyectos para tener más competencia”, dijo el ministro.

Noticia en desarrollo...