MinEnergía asegura que Ecopetrol firmó en la madrugada de este jueves los contratos para suministrar gas al Caribe

El Ministerio de Minas y Energía ordenó priorizar, desde este viernes, la entrega de gas natural a los usuarios esenciales y a las plantas térmicas de la región Caribe, ante el mantenimiento programado de la planta de regasificación SPEC, principal punto de importación de este combustible en el país. En su visita a Medellín, la ministra (e), Karen Schutt, descartó un racionamiento. La funcionaría sostuvo que en horas de la madrugada de este jueves, Ecopetrol suscribió los contratos para suministrar gas a las plantas térmicas TermoBarranquilla, TermoFlores y TermoCandelaria puedan garantizar la seguridad energética en El Caribe. A las 8:00 a.m. de hoy (jueves) se harán las declaraciones de disponibilidad de gas de todas estas plantas. Puede leer: Los inconvenientes que afrontaría Ecopetrol para importar gas por Coveñas: demoras, costos y viabilidad Añadió que estos mantenimientos se vienen realizando desde el 2016 de manera anual. Asimismo, indicó que seleccionaron esta fecha porque la demanda de gas bajara ante la semana de receso. La funcionaria sostuvo que ya se adelantó el transporte y la negociación para tener gas y sin alterar las tarifas.

Gas natural en Colombia

Sector industrial no se priorizó para el suministro de gas en Colombia

La preocupación es que el sector industrial no está priorizado, por lo que los empresarios están preocupados de quedarse sin el energético. Frente a esa preocupación, Schutt le dijo a EL COLOMBIANO que determinaron que no habrá racionamiento para que este sector porque considera que la demanda bajará este fin de semana. Explicó que este sector no se priorizó porque no entra dentro de la demanda esencial de gas. Puede conocer: Empresas e industrias se quedarían sin gas durante el puente festivo: Gobierno prioriza hogares y térmicas del Caribe

Qué dice la circular de priorización de MinEnergía

El anuncio se dió a conocer mediante una circular firmada por la ministra de Energía (e), Karen Shutt. Está busca garantizar el suministro para los hogares y el sistema eléctrico durante el puente festivo, en un contexto de oferta limitada de gas natural. El Gobierno justificó la decisión señalando que, tras revisar las cantidades disponibles y los contratos vigentes, se evidenció la necesidad de establecer lineamientos “imperativos” para asegurar la continuidad del servicio público de energía eléctrica. En otras palabras, no hay suficiente gas para cubrir toda la demanda nacional, pese a los esfuerzos del sector para evitar desabastecimientos.