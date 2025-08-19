Desmantelan seis unidades de minería ilegal en los ríos Medellín y Cauca; 4 personas fueron capturadas en Barbosa

Una nueva operación contra la minería ilegal en Antioquia dejó varios elementos incautados y cuatro personas capturadas, según los reportes de las autoridades. Desde la Cuarta Brigada del Ejército informaron en las últimas horas sobre dos intervenciones militares en contra de estos delitos que causan graves daños al medioambiente.
La primera de ellas estuvo a cargo del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, en coordinación con el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, en las riberas del río Cauca, en jurisdicción de Valparaíso, Caramanta y La Pintada, en el Suroeste antioqueño. Los soldados que lideraron la operación encontraron cinco unidades dedicadas a la extracción ilícita de oro en estas zonas.