Desmantelan seis unidades de minería ilegal en los ríos Medellín y Cauca; 4 personas fueron capturadas en Barbosa

Una nueva operación contra la minería ilegal en Antioquia dejó varios elementos incautados y cuatro personas capturadas, según los reportes de las autoridades. Desde la Cuarta Brigada del Ejército informaron en las últimas horas sobre dos intervenciones militares en contra de estos delitos que causan graves daños al medioambiente. Le puede interesar: Golpe a banda criminal del Suroeste: les ocuparon casas, vehículos y empresas fachada avaluados en $4.000 millones La primera de ellas estuvo a cargo del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara, en coordinación con el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, en las riberas del río Cauca, en jurisdicción de Valparaíso, Caramanta y La Pintada, en el Suroeste antioqueño. Los soldados que lideraron la operación encontraron cinco unidades dedicadas a la extracción ilícita de oro en estas zonas.

Allí, fueron inutilizadas cinco dragas tipo buzo, cuatro plataformas metálicas, seis motores tipo diésel, una motobomba y un cilindro de gas, entre otros elementos empleados para esta actividad ilegal. Según información del Ejército, con esta intervención se estima una pérdida de más de $100 millones para el grupo de delincuencia común organizada que delinque en la zona y que, con las actividades de minería ilegal, financiaba otras actividades ilícitas. En el sitio no lograron capturar a ninguna persona, porque los responsables se dieron cuenta de la presencia de las autoridades antes y lograron escapar. Lea también: Desmantelan redes de minería ilegal que operaban en el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño

La segunda operación militar estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Combate N.º4 General Pedro Nel Ospina, en la vereda La Cuesta, del municipio de Barbosa, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, encontraron otra unidad minera en la que había un motor, una plataforma metálica, dos motobombas y dos tubos de manguera PVC, elementos que también inutilizaron y que eran empleados para la extracción ilícita. En esta operación también fueron capturadas cuatro personas en flagrancia, quienes, al parecer, operaban la maquinaria para extraer minerales del río Medellín.