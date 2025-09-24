x

Tras 50 horas, terminó con éxito el rescate de los 23 mineros atrapados en Segovia, Antioquia

Los trabajadores quedaron incomunicados el lunes tras presentarse un movimiento dentro del socavón.

  • Los trabajadores salieron por sus propios medios, incluso aplaudieron y se unieron a los aplausos tras el rescate. FOTO: cortesía Agencia Nacional de Minería
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

En un oficio acostumbrado a dejar tragedias cuando ocurren emergencias, el caso de los mineros atrapados en la mina La Reliquia, en Segovia, es un bálsamo y una demostración de que, con protocolos y legalidad, incluso ante las peores contingencias es posible garantizar la vida de las personas que se dedican a la difícil tarea de extracción minera.

La Agencia Nacional de Minería informó que tras 50 horas de trabajos fueron rescatados los 23 mineros que desde el lunes, por cuenta de una falla geotécnica, habían quedado atrapados a 15 metros en un socavón de la mina La Reliquia, que cuenta con título minero para explotación aurífera.

En contexto: En Video: los mineros atrapados en Segovia (Antioquia) empiezan a salir a tierra firme

“El operativo de rescate, liderado por brigadistas de la empresa Aris Mining y el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM, demostró que los protocolos de prevención, seguridad y atención funcionan de manera efectiva, garantizando la integridad de cada uno de los mineros. Este resultado reafirma que la minería formal cuenta con planes de prevención, brigadas entrenadas, monitoreo de condiciones subterráneas y protocolos de atención inmediata que priorizan la vida”, señaló a ANM en su comunicado.

El CEO de la compañía internacional, Neil Woodyer, agradeció el apoyo del Gobierno Nacional y destacó “la notable calma, disciplina y resiliencia de los trabajadores que permanecieron bajo tierra. Su compostura y confianza en el proceso de rescate fueron esenciales para garantizar que esta difícil situación terminara de manera segura”, señaló el directivo.

Los trabajadores atrapados estuvieron durante casi dos días abastecidos de agua y comida gracias a un tubo que lograron hacer llegar hasta el punto donde se encontraban. También por allí les suminstraron aire comprimido. Los 23 trabajadores salieron por sus propios medios, algunos de ellos con algunos síntomas de debilidad, pero incluso la mayoría tuvo energía para sonreír y celebrar ante los aplausos de sus seres queridos que aguardaban desde el lunes por noticias en el lugar.

En otras noticias: Lujosas camionetas y casas con piscina: ocupan bienes por $9.000 millones a banda que extraía oro ilícito en Antioquia

La ANM recalcó que el caso evidencia la necesidad de la formalización del gremio y señaló que durante 2025, la ANM ha fortalecido estas capacidades mediante la formación de 1.426 personas en seguridad minera mediante la realización de 101 cursos en Estándares de Competencia y la formación de 151 brigadas de emergencia en distintos departamentos del país, lo que se traduce en comunidades mineras preparadas para enfrentar y prevenir emergencias.

