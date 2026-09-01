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Cierran los viceministerios del MinIgualdad mientras avanza su liquidación y persisten los reclamos laborales

La decisión se conoce en medio de denuncias de trabajadores por retrasos en pagos, falta de garantías laborales y cuestionamientos a la gestión del cierre de la cartera.

  • El liquidador del ministerio, Jhon Milton Rodríguez, es el encargado de liderar el proceso en la administración de De la Espriella. Foto: Colprensa.
    El liquidador del ministerio, Jhon Milton Rodríguez, es el encargado de liderar el proceso en la administración de De la Espriella. Foto: Colprensa.
  • Cierran los viceministerios del MinIgualdad mientras avanza su liquidación y persisten los reclamos laborales
  • Cierran los viceministerios del MinIgualdad mientras avanza su liquidación y persisten los reclamos laborales
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 23 minutos
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Paso a paso, el gobierno Nacional avanza en la liquidación del Ministerio de Igualdad. Jhon Milton Rodríguez, encargado de liderar este proceso en la administración de De la Espriella, expidió una resolución que elimina todos los cargos de viceministro de la entidad.

La medida se enmarca en el proceso liquidatorio que se adelanta desde junio, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que le dio origen a la cartera.

El Ministerio de Igualdad y Equidad había sido creado por la Ley 2281 de 2023, como una de las apuestas institucionales centrales del Gobierno de Gustavo Petro, con el propósito de coordinar políticas dirigidas a reducir desigualdades económicas, sociales y políticas, y a atender a poblaciones históricamente discriminadas, entre ellas mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad y jóvenes.

La cartera fue liderada inicialmente por la entonces vicepresidenta Francia Márquez y, luego, por otros funcionarios, algunos de ellos polémicos.

Sin embargo, su paso fue trastabillado. En 2024, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-161, declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 por vicios de trámite, entre ellos la ausencia del aval fiscal requerido para la creación de nuevas entidades públicas.

Pero el alto tribunal difirió los efectos del fallo hasta la culminación de la legislatura 2025-2026, con el fin de dar tiempo al Congreso para subsanar los errores y tramitar una nueva iniciativa que reviviera el ministerio. Esa ley de reemplazo no logró superar su trámite legislativo, lo que dejó sin sustento jurídico a la entidad.

Como consecuencia, el Gobierno expidió el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, mediante el cual ordenó la liquidación del Ministerio y dispuso que la entidad pasara a denominarse “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”, con un plazo inicial de un año para culminar el proceso, prorrogable mediante acto motivado.

El cierre dejó en la incertidumbre laboral a cerca de 600 funcionarios y generó protestas frente al Departamento Administrativo de la Presidencia.

Además, en redes sociales han surgido denuncias sobre la manera en que se adelanta el proceso de liquidación del personal de la entidad. De hecho, empleados del ministerio han realizado protestas frente a la sede de la entidad ante la incertidumbre sobre el futuro de sus puestos de trabajo.

La decisión de cerrar los viceministerios se suma a las restricciones que ya regían sobre la entidad desde el inicio de su liquidación: la cartera no puede iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social y solo conserva capacidad jurídica para expedir los actos, operaciones, convenios y contratos estrictamente necesarios para su cierre.

En esa misma línea, queda prohibido adelantar procesos de selección o suscribir contratos orientados al cumplimiento de las funciones misionales del Ministerio, a la ejecución de programas o proyectos de inversión, o a la celebración de convenios de asociación, cooperación o cofinanciación, salvo que se acredite de forma expresa y motivada su necesidad directa para el proceso liquidatario.

Denúncias de falta de pago

Paralelamente a la supresión de los viceministerios, extrabajadores y personas que aún permanecen vinculadas al Ministerio de Igualdad en liquidación aseguran que el proceso avanza sin garantías laborales claras.

Además, cuestionan la gestión del liquidador de la entidad, Jhon Milton Rodríguez, y consideran que no ha actuado de manera adecuada durante esta etapa.

“Hay personas a las que no nos han llamado para hacer cierre; y nos dicen que eso está pasando con los sindicalistas o con los trabajadores que no están en Bogotá”, explicó una trabajadora a este medio.

Según testimonios conocidos por este diario, varios empleados han tenido que interponer acciones de tutela para obtener órdenes judiciales que garanticen el pago de sus prestaciones sociales, ante la falta de respuesta de la entidad.

Entre las situaciones más delicadas, las fuentes mencionan a mujeres en licencia de maternidad que temen no recibir los pagos correspondientes, así como a trabajadoras próximas a dar a luz que continúan a la espera de una solución.

También existen cuestionamientos por la salida de dos viceministras y viceministros —de las áreas de Mujeres y Juventudes— cuyos cargos habrían sido declarados insubsistentes, en lugar de tramitarse mediante una renuncia formal, situación que habría generado malestar entre el personal.

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Por otro lado, este diario conoció que los salarios permanecen pendientes desde el 20 de junio, fecha en la que el Ministerio cesó formalmente sus operaciones. Aunque este lunes los trabajadores habrían recibido un pago correspondiente a diez días laborados en junio, aún estarían a la espera del desembolso de las primas.

Cierran los viceministerios del MinIgualdad mientras avanza su liquidación y persisten los reclamos laborales
Cierran los viceministerios del MinIgualdad mientras avanza su liquidación y persisten los reclamos laborales

Lea también: Gobierno De la Espriella busca recuperar $200.000 millones con la liquidación de MinIgualdad

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué iniciaron el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad en Colombia?
La liquidación se ordenó luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2281 de 2023 por vicios de trámite, como la falta del aval fiscal obligatorio. Debido a que el Congreso no aprobó una ley de reemplazo dentro del plazo fijado, la entidad se quedó sin sustento jurídico para continuar funcionando.
¿Qué funciones y restricciones tiene el Ministerio de Igualdad tras entrar en liquidación?
Desde la expedición del Decreto 0626 de 2026, la entidad pasó a denominarse “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”. Tiene prohibido asumir nuevas actividades misionales, abrir procesos de selección o celebrar nuevos convenios de inversión; únicamente conserva capacidad legal para expedir los actos necesarios para su cierre.
¿Qué sucedió con los cargos de viceministros en el Ministerio de Igualdad?
Mediante una resolución del liquidador Jhon Milton Rodríguez, el Gobierno suprimió formalmente todos los cargos de viceministro dentro de la entidad. Los cargos de las áreas de Mujeres y Juventudes fueron declarados insubsistentes, lo que generó malestar al no haberse gestionado mediante renuncias formales.
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