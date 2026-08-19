Julio Chanchitos, la historia del minipig maltratado que encontró hogar en un colegio de Medellín

Un minipig que fue rescatado por la Alcaldía de un lugar en el que era maltratado se convirtió en el primer animal de esa especie en ser adoptado por un colegio en Medellín.
El pequeño, nombrado como Julio Chanchitos, es un cerdo vietnamita de apenas siete meses, que fue rescatado el pasado 7 de julio por las autoridades, con lesiones físicas y un cuadro de desnutrición severo.
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Según explicó Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín, la adopción se enmarca en una estrategia con la que se busca inculcar el amor por los animales a los jóvenes estudiantes de la ciudad y acercarlos a lo que implica un proceso de adopción.
En este caso, Julio Chanchitos fue recibido por The New School, un colegio bilingüe ubicado en Las Palmas que se sumó a esta campaña de la administración distrital.