El Ministerio de Ambiente incumplió la Ley Esterilizar Salva y activistas convocan plantón en Bogotá

A las puertas del Ministerio de Ambiente, en la calle 37 con carrera octava de Bogotá, mañana se alzarán guacales en señal de protesta, pues activistas y proteccionistas llegarán con carteles y consignas para reclamar lo que consideran una burla oficial: la Ley Esterilizar Salva, aprobada en 2024 para controlar la sobrepoblación de perros y gatos, debió reglamentarse el 12 de enero de este año y el Gobierno no cumplió. Mientras tanto, en calles y veredas del país, camadas enteras siguen naciendo sin hogar.
La manifestación, bautizada como el Plantón de los guacales, tendrá un trasfondo jurídico y político. La senadora animalista Andrea Padilla, autora de la norma, recordó que el viernes 26 de septiembre interpusieron una acción de cumplimiento para forzar al Ministerio a expedir el decreto reglamentario. “Esta Ley debió quedar reglamentada el 12 de enero del año en curso; sin embargo, no han cumplido”, dijo en su convocatoria, y acusó a la cartera ambiental de “mamarle gallo a los animales” con excusas y trámites que frenan la puesta en marcha del programa.