Cultura en cifras: el ministerio presentó su balance de 2025

Desde 2023, este ministerio ha contado con el presupuesto más alto de la historia de esa cartera.

  El Ministerio destacó el avance en la creación del Museo Afro de Colombia en Cali, que cuenta con una inversión de $20.729. Foto Colprensa.
    El Ministerio destacó el avance en la creación del Museo Afro de Colombia en Cali, que cuenta con una inversión de $20.729. Foto Colprensa.
Colprensa
hace 4 minutos
bookmark

Con el presupuesto más alto de la historia, $4,27 billones desde 2023, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ha logrado avances en materia de formación artística y cultural, la adecuación y construcción de espacios culturales, las convocatorias públicas y el fortalecimiento de los patrimonios, las memorias y la gobernanza cultural, entre otros temas.

En el marco de la Rendición de Cuentas 2025, que se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de diciembre, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, aseguró: “la educación artística y cultural ha sido la columna vertebral de este proyecto político. Como nos comprometimos, este gobierno cumplió para garantizar la inversión más alta de la historia en el sector, una inversión más digna, que pasa por reconocer que no se superaban los $500 mil millones en inversión”.

También enfatizó que la inversión del MinCulturas durante este Gobierno se ha destinado principalmente a los territorios excluidos. El 82% ha sido distribuido priorizando territorios como el Litoral Pacífico Colombiano, el Caribe Sur, el Catatumbo, el Magdalena Medio, La Guajira y la Amazonía, entre otros, y el 18% restante en las cinco ciudades más grandes del país (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali).

Con una inversión superior a $631.000 millones, ha articulado procesos pedagógicos, comunitarios y patrimoniales mediante el programa Artes para la Paz, que desde 2023 ha beneficiado a 731.769 niñas, niños, jóvenes y adolescentes –483.460 de ellos en 2025– y ha llegado a 2.700 establecimientos educativos públicos ubicados en 732 municipios (el 80% del país), con prioridad en territorios PDET y ZOMAC.

La estrategia ha articulado un ecosistema cultural sólido mediante la vinculación de 4.000 artistas formadores y sabedores, dignificando su labor y fortaleciendo su rol como agentes de transformación social. Así, Artes para la Paz también ha generado empleo en el sector de las culturas, las artes y los saberes.

En conjunto con el Ministerio de Educación Nacional se han formalizado 1.153 plazas docentes para artistas formadores, que representan un avance del 33,22% del total de plazas disponibles.

A comienzos de diciembre, además, el presidente, Gustavo Petro, sancionó la Ley Artes al Aula, que establece que las artes deben incorporarse de forma transversal en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas, con el fin de fortalecer las competencias ciudadanas, el pensamiento creativo y la cultura de paz. De esa forma, lo que ya era una apuesta del Gobierno se convirtió en un mandato legal.

Creación del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales

Otro de los grandes legados del actual gobierno en materia cultural es el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas Artísticas y Culturales, que unifica la oferta de fomento y estímulos del Ministerio y que, además de las convocatorias, integra una serie de acciones estratégicas orientadas a fortalecer la gestión pública del fomento cultural.

Desde 2023, mediante estas convocatorias se han apoyado 18.647 proyectos e iniciativas culturales en 963 municipios de los 32 departamentos del país, con una inversión de $536.826 millones, un aumento del 43% respecto al cuatrienio de 2019 a 2022.

En 2025, por ejemplo, el Minculturas ofertó 13 convocatorias públicas, incluyendo el Programa Nacional de Concertación Cultural, la Lista Bienal de Proyectos de Interés Nacional, el Portafolio Nacional de Estímulos, Jóvenes por el Cambio, Salas Concertadas, Espacios Vivos, Orquestas Vivas, Centros de Danza y Movimiento, Contra Pulso, Cinemitografías, entre otras, con las cuales se apoyaron 5.871 proyectos e iniciativas culturales, con una inversión de $167.754 millones.

La Ministra destacó la creación del Portafolio Cultural Internacional – Colombia en el Mundo, una oferta de fomento a la creación, producción y circulación de las artes y saberes colombianas con alcance internacional. Con una inversión de más de $2.000 millones, en 2025 este portafolio apalancó más de 90 procesos artísticos y culturales de colombianas y colombianos a través de tres líneas de acción: movilidad, alianzas estratégicas y diáspora cultural colombiana.

La Ministra subrayó que se está trabajando en el articulado de la Ley General de Cultura, para que las entidades territoriales tengan una financiación mayor o que el porcentaje de la estampilla Procultura pueda crecer con una destinación específica a convocatorias municipalizadas, dado que los recursos nacionales no son suficientes para cubrir la demanda.

El Ministerio de las Culturas ha invertido $56.0000 millones en la construcción y adecuación de 52 infraestructuras culturales. Además, ha entregado siete bibliotecas, 12 casas de cultura, dos escuelas de música, 30 salas de danza y un museo de arte para las víctimas del conflicto armado.

Se destaca el avance en la creación del Museo Afro de Colombia, con una inversión de $20.729 millones desde el año 2022 y que ha involucrado en su desarrollo a 15.889 personas de 28 municipios en 12 departamentos del país. Este proceso incluye la licitación pública para las obras de intervención y reforzamiento estructural de la sede, ubicada en el Centro Cultural y Artístico La Licorera de Cali, cuya acta de inicio se suscribió en enero de 2025.

También está en proceso de adjudicación la construcción del Centro Cultural de Memoria 6042 Razones, el monumento en honor a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que se trabaja en articulación con la asociación de Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO), y que ha tenido una inversión aproximada de $4.000 millones.

Finalmente, se destaca el proyecto de ampliación, mantenimiento y puesta en funcionamiento del Teatro César Conto Ferrer, en Quibdó, con una inversión de $14.110 millones y un avance de obra del 60% a la fecha.

