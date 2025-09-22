x

Fin de la discusión: Ministerio de Cultura le dijo al Mamm que no puede vender las obras de Débora Arango

La intención de las directivas del Mamm de vender dos de las obras de Débora Arango encendió una polémica en el sector cultural de Medellín.

  El Mamm es el principal depositario y custodio de la obra de la pintora Débora Arango. Foto: EL COLOMBIANO
    El Mamm es el principal depositario y custodio de la obra de la pintora Débora Arango. Foto: EL COLOMBIANO
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

hace 17 minutos
bookmark

Mediante la resolución No. 1489 del 22 de septiembre de 2025, el Ministerio de Cultura negó la petición del Museo de Arte Moderno de Medellín de reconsiderar la no autorización de la enajenación parcial de Rojas Pinilla y Madona del silencio, obras de Débora Arango. Con esa petición el Mamm quería venderle las obras al Banco de la República. Esta medida del Ministerio de Cultura se dio en medio de una discusión sobre la pertinencia cultural y patrimonial de vender dos de las obras más representativas de la pintora de Medellín.

En desarrollo.

Utilidad para la vida