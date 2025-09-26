¿Habrá nuevo acuerdo con relación a las obras de Débora Arango? Ministerio de Cultura y el Mamm se reunieron

Luego de la resolución No. 1489 del 22 de septiembre de 2025, con la que el Ministerio de Cultura negó la petición del Museo de Arte Moderno de Medellín de reconsiderar la no autorización de la enajenación parcial dedos obras de Débora Arango –Rojas Pinilla y Madona del silencio– parece que esta historia está tomando otro giro.

En un mensaje compartido en redes sociales desde la cuenta del Ministerio de Cultura se conoció que la ministra Yannai Kadamani Fonrodona sostuvo una reunión con la directora del Mamm, María Mercedes González para “construir acciones que permitan la circulación de la obra de Débora Arango por el país y promoverla de cara a los 20 años de su fallecimiento”, según confirmó el trino.