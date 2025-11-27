Gobierno ordena usar utilidades del Grupo Bicentenario para financiar el Presupuesto y aliviar la caja del Estado

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que las entidades del Grupo Bicentenario, entre ellas el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), deberán transferir sus utilidades al Ministerio de Hacienda para aportar a la financiación del Presupuesto General de la Nación.
Este esquema, explicó, ya opera en todo el conglomerado estatal y se ha convertido en una fuente relevante de ingresos no tributarios para el país.
Puede leer: Reforma tributaria de Petro quedó viva en el Congreso: falta de quorum la salvó
“El FNA al igual que todas las entidades del Grupo Bicentenario transfieren las utilidades que tiene como parte de su operación, primero al Grupo Bicentenario, y el Grupo Bicentenario las transfiere al Ministerio de Hacienda”, sostuvo Ávila.