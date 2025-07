En entrevista con El Tiempo, la exfuncionaria expuso las razones que la llevaron a tomar la decisión de apartarse del cargo, asegurando que durante el año que ocupó el viceministerio nunca tuvo la posibilidad de tomar decisiones ni de ejecutar el presupuesto asignado a su dependencia. Según cifras conocidas, en 2023 el ministerio tuvo asignados 1,5 billones de pesos, de los cuales no logró ejecutar ni el cinco por ciento. Hasta mayo de 2025, la ejecución apenas alcanzaba el 2,51 por ciento.

Ospina advirtió que dentro de la entidad existe una marcada inexperiencia técnica y falta de voluntad para avanzar en la agenda de las mujeres. “Si hablamos de autonomía, estamos en ceros. Especialmente en lo que tiene que ver con la inversión de los recursos”, afirmó.

El panorama, según la ex viceministra, se agravó con la llegada del actual ministro Carlos Alfonso Rosero, quien asumió el cargo el pasado 27 de febrero. Ospina relata que su intento por dialogar con él sobre la necesidad de renovar el equipo directivo se concretó solo hasta el 23 de abril, casi dos meses después, y que su propuesta fue rechazada de plano. La negativa se sumó a la situación de direcciones claves del ministerio que, como la de prevención de violencias contra las mujeres, estuvieron sin liderazgo durante varios meses.

”Uno esperaría poder trabajar de la mano y en equipo con la cabeza de la entidad, pero cuando la viceministra da conceptos y estos se ignoran sistemáticamente, se ridiculizan y nunca se escuchan, hay un problema muy grave para ejercer este rol”, narró.

Las denuncias de Ospina siguen la línea de lo que EL COLOMBIANO reveló hace algunas semanas sobre el ambiente en aquel Ministerio. Fuentes de la cartera de Igualdad le contaron a este diario que deben cumplir sus funciones en medio de un ambiente hostil, sobre todo para aquellos que eran parte del círculo cercano de Francia Márquez antes de que el presidente la apartara del cargo. La estrategia del círculo de Rosero, aseguran, es “ningunearnos, no convocarnos a reuniones. Aburrirnos, básicamente”.

El medio citado recogió el testimonio de Ospina al respecto, ella asegura que el ambiente estuvo marcado por la exclusión sistemática de su voz en los procesos de decisión, la falta de autonomía operativa, y una estructura que, según afirma, funcionaba al margen de su supervisión. Incluso, aseguró que el equipo técnico recibía instrucciones directas del ministro o de otros funcionarios, pasando por alto su autoridad.

“Ha sido muy complejo poder llegar a ejecutar los recursos del viceministerio de las mujeres porque no hay suficientes capacidades técnicas para el ejercicio. Nunca se nos dio vía libre para tener contratistas”, explicó la exfuncionaria en la entrevista.

La ex viceministra radicó su carta de renuncia el 3 de junio ante el presidente de la República, quien la firmó el 10 de julio. Aunque señala que su salida obedeció a imposibilidades estructurales dentro del ministerio, versiones recientes han atribuido su renuncia a la existencia de 30 denuncias por acoso laboral, violencia y racismo en su contra.

Frente a estas versiones, Ospina sostiene que no ha sido notificada oficialmente de ninguna investigación ni por el ministerio ni por la Procuraduría, y niega de manera tajante cualquier conducta de esa naturaleza. Además, anunció que junto a su equipo jurídico prepara acciones legales para defender su buen nombre. “Estoy totalmente segura que ese será el resultado que darán los procesos. No pienso descansar hasta que no lo vea en un archivo”, declaró.

Consultada sobre si fue víctima de violencias de género dentro del ministerio, su respuesta fue contundente: “Sí, sin duda alguna”.