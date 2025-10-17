Este es el nuevo decreto del Gobierno Petro para frenar los altos precios de la energía en Colombia, ¿cuáles son los cambios?

El Ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto 1072 del 15 de octubre de 2025, que adiciona una nueva sección al Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015 con el propósito de establecer lineamientos de política pública para la confiabilidad y estabilidad tarifaria del servicio de energía eléctrica en el país.
La medida busca proteger a los hogares colombianos frente a la volatilidad de los precios de la bolsa de energía, especialmente durante periodos climáticos como el fenómeno de El Niño, cuando aumentan los costos de la generación térmica.
“El objetivo es que ningún colombiano pague más por la energía debido a la especulación o a la volatilidad de los precios de la bolsa”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
