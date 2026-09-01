Ministra de Trabajo visitó Comfenalco Antioquia en medio de incertidumbre sobre su futuro, ¿qué pasó?

La ministra de Trabajo, Natalia López, visitó las instalaciones de Comfenalco Antioquia en Medellín, en una jornada de acompañamiento del Gobierno Nacional a la caja de compensación. El hecho se da en medio de la incertidumbre que hay por el futuro de la caja de compensación familiar. La presencia de la funcionaria tuvo como propósito conocer de primera mano las actividades de la entidad y, al mismo tiempo, acompañar la protección de los recursos del Sistema de Subsidio Familiar, destinados al bienestar de los trabajadores y sus familias. La también superintendente de Subsidio Familiar encargada señaló durante su visita que su presencia buscaba conocer directamente la labor que desarrolla la caja de compensación en Antioquia.

Francisco Duque, director administrativo (e) de Comfenalco Antioquia, manifestó que la visita permitió a la ministra conocer las diferentes actividades sociales y los procesos internos de la entidad. “La ministra hizo una visita de acompañamiento en su rol también de superintendente de Subsidio Familiar encargada, con el fin de enterarse de primera mano, de la labor social y las diferentes actividades, tanto educativas, culturales, recreativas que realiza Comfenalco Antioquia como también de sus diferentes procesos corporativos”, indicó Duque. Consulte: Grupo de trabajadores y afiliados pide revisar contratos y selección de personal en Comfenalco Antioquia Durante el recorrido por las instalaciones en Medellín, López también saludó a varios trabajadores de la entidad y les transmitió un mensaje de confianza en medio de la incertidumbre que hay ante el constante aplazamiento de la asamblea que definirá nuevos directivos entre los afiliados y pondría fin a una intervención de tres años.

Una supuesta “Telaraña Azul”

La visita ocurre en medio de la controversia que rodea la administración y el futuro gobierno de Comfenalco Antioquia. Apenas una semana antes, López publicó un video en sus redes sociales en el que anunció que llevaría ante la Fiscalía General de la Nación y los organismos de control información y pruebas relacionadas con una presunta estructura de intereses políticos denominada “Telaraña Azul”. Según la información entregada por la funcionaria, dicha estructura buscaría mantener el control de Comfenalco Antioquia y de los recursos que administra la caja. Le puede gustar: Cambio de director y aplazamiento de asamblea mantienen en vilo rumbo de Comfenalco Antioquia “Comfenalco Antioquia no tiene dueño político. Es de los trabajadores antioqueños. No vamos a permitir que intereses particulares se apoderen de la Caja ni de sus recursos. La vamos a defender”, comentó López. La funcionaria planteó así la defensa de los recursos del Sistema de Subsidio Familiar como uno de los asuntos centrales en medio de la disputa que atraviesa actualmente la entidad. No obstante, la denominación “Telaraña Azul” corresponde, por ahora, a una estructura de intereses políticos señalada en la información que será trasladada a las autoridades. En el material suministrado no existe una determinación oficial que establezca como probados esos señalamientos.

Asamblea aplazada

La disputa también está relacionada con la convocatoria a una asamblea general extraordinaria de afiliados que estaba prevista para el 31 de agosto. La reunión tenía como objetivo determinar el nuevo órgano directivo de Comfenalco Antioquia, en medio del proceso que atraviesa la caja de compensación.

La visita del Gobierno Nacional ocurre en medio de la controversia por la dirección de Comfenalco Antioquia y el manejo de los recursos del Sistema de Subsidio Familiar. foto Comfenalco.

Sin embargo, un juez levantó la orden provisional que había establecido la realización de esa asamblea. La decisión se produjo a raíz de una solicitud presentada por Fabián Vicente Mayor, nuevo interventor de Comfenalco Antioquia. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. De esta manera, la visita de la ministra de Trabajo se produce mientras continúa el proceso relacionado con la dirección de la caja y la definición de su nuevo órgano directivo. Entérese: Juzgado de Medellín admite tutela y frena elección del Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia

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