Ministro de Salud, a juicio disciplinario por irregularidades en sistema de atención a los maestros

La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos y llamado a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a tres exministros del Gobierno de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades y delicadas fallas en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros.

Así como al ministro de Salud, el Ministerio Público formuló pliego de cargos en contra de Aurora Vergara, exministra de Educación, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo.

El llamado a juicio disciplinario también va en contra de directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y representantes de Fecode. En la lista de citados está Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora y señalado públicamente por graves irregularidades, así como Magda Lorena Giraldo, Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, estos dos últimos siendo representación de Fecode en el órgano directivo.