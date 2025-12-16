x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ministro de Salud, a juicio disciplinario por irregularidades en sistema de atención a los maestros

Junto a Guillermo Jaramillo, otros tres exfuncionarios del gobierno Petro también fueron solicitados por la Procuraduría.

  • El ministro de Salud es uno de los llamados a juicio disciplinario para responder por las presuntas irregularidades que se han presentado en el sistema de atención a maestros que rige desde mayo de 2024. Foto: Colprensa - John Paz
    El ministro de Salud es uno de los llamados a juicio disciplinario para responder por las presuntas irregularidades que se han presentado en el sistema de atención a maestros que rige desde mayo de 2024. Foto: Colprensa - John Paz
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 34 minutos
bookmark

La Procuraduría General de la Nación ha formulado pliego de cargos y llamado a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a tres exministros del Gobierno de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades y delicadas fallas en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los maestros.

Así como al ministro de Salud, el Ministerio Público formuló pliego de cargos en contra de Aurora Vergara, exministra de Educación, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo.

El llamado a juicio disciplinario también va en contra de directivos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y representantes de Fecode. En la lista de citados está Jhon Mauricio Marín, presidente de la Fiduprevisora y señalado públicamente por graves irregularidades, así como Magda Lorena Giraldo, Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, estos dos últimos siendo representación de Fecode en el órgano directivo.

¿Cuáles fueron las presuntas irregularidades halladas por la Procuraduría?

El nuevo modelo de salud del Magisterio entró en operación el pasado 1 de mayo del 2024. Desde ese entonces, para el ente de control hay varias irregularidades en este dentro las que destacan la aprobación tardía del manual de contratación, la falta de negociación previa de tarifas, contratación extemporánea de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y ambigüedades en la definición de la entidad encargada de realizar la auditoría y los giros de los recursos.

Para la Procuraduría, esto habría afectado la continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud a los docentes y sus beneficiarios, desencadenando en múltiples reclamos.

Espere ampliación...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida