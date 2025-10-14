Ministro Montealegre denunciará al procurador Gregorio Eljach por “aliarse” con el candidato Abelardo De la Espriella

En una declaración publicada este martes 14 de octubre, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció que presentará una denuncia penal por prevaricato contra el procurador general, Gregorio Eljach.
De acuerdo con la periodista D’Arcy Quinn, la decisión se da luego de que la Procuraduría abriera una investigación en su contra por presunta participación en política. Montealegre también señaló que Eljach habría actuado en coordinación con el abogado y precandidato Abelardo De la Espriella “para amordazarme”.