Cuatro ministros de Abelardo de la Espriella están citados a control político en el Congreso, ¿por qué?

El Congreso de la República cumplió un mes desde su instalación y, además de avanzar en la elección de cargos clave, comenzó a ejercer una de sus principales funciones: el control político. En los últimos días, varias comisiones han citado a ministros y directores de entidades para que expliquen cómo recibieron sus respectivas carteras y cuáles son las condiciones que enfrenta la nueva administración. Uno de los primeros llamados es para el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. La Comisión Tercera del Senado aprobó una proposición del senador del Centro Democrático Christian Garcés para realizar un debate en el que también deberá participar el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, junto con otros funcionarios.

MinHacienda: ¿en qué estado están las finanzas?

El objetivo principal de esta citación es conocer con qué cifras recibe el gobierno de Abelardo de la Espriella las finanzas públicas. Los congresistas buscan que el ministro Gómez Martínez presente un balance sobre el déficit, el presupuesto y el nivel de endeudamiento del país. La discusión pretende que las entidades involucradas entreguen información técnica y verificable sobre la situación fiscal y que el Congreso conozca las cifras con las que deberá trabajar la nueva administración. Más que un cuestionamiento directo al ministro, el debate busca que sea el propio Gobierno el que explique cuál es el estado real de las cuentas públicas y cuáles son los principales retos fiscales que heredó de la administración de Gustavo Petro. Lea también: Contralor Jorge Laverde se metió entre favoritos para ganar elección con dos libros exprés

MinTrabajo: desempleo e informalidad, bajo la lupa

Otro de los debates estará relacionado con el mercado laboral. La senadora del Centro Democrático Zandra Bernal anunció una citación para revisar las cifras de desempleo, informalidad y empleo juvenil en Colombia. ”Hay una brecha distorsionada en las cifras”, dijo Bernal. Quien agregó que “no cuadra” que el Estado sea el mayor empleador. En el debate en la Comisión Séptima participarían el Ministerio de Trabajo, que lo asumió Natalia López; así como el SENA, la Unidad de Pensiones y Parafiscales (UGPP) y el DANE, entidades que tendrán que explicar los principales indicadores y las políticas implementadas durante el Gobierno anterior. Según las cifras mencionadas para el debate, el desempleo se ubica en 8 %, mientras la informalidad alcanza el 57,6 %. También se planteará la necesidad de impulsar mecanismos que permitan aumentar el empleo formal.

MinJusticia: balance de la situación carcelaria

El ministro de Justicia, Iván Cancino, también tendrá que responder ante el Congreso. El representante de Cambio Radical Julio César Triana lo citó a un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara para que explique cómo recibió la cartera y cuál es el estado del sistema penitenciario. A la citación también fueron llamados el director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Fidel Ignacio Espitia. Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con los anuncios del Gobierno Petro sobre la construcción de nuevos cupos carcelarios. Según Triana, durante la anterior administración se prometieron 10.000 nuevos cupos, pero solo se habrían habilitado 378. El representante también cuestionó los niveles de hacinamiento registrados en algunas regiones, que, según sus cifras, llegaron a superar el 246 % en algunos establecimientos y el 88 % en otros. El debate busca preguntar por cuáles serán las herramientas con las que el nuevo gobierno busca diseñar una nueva política carcelaria.

MinVivienda: una citación y una moción de censura

El caso del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tiene un componente adicional: pues sí hay un debate puntual sobre su gestión luego de que se conocieran imágenes del ministro en Santa Marta apenas seis días después del terremoto que dejó miles de viviendas colapsadas en el occidente del país. El senador del Partido Alianza Verde Luis Carlos Rúa, conocido como ‘Elefante Blanco’, radicó una proposición para citarlo a un debate de control político. La intención es que Beltrán explique las gestiones adelantadas para atender las necesidades de los habitantes del Eje Cafetero, Chocó y el norte del Valle del Cauca. Pero el ministro enfrenta, además, una moción de censura. El representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico, anunció que 40 congresistas respaldan la iniciativa, que será radicada ante la Secretaría General de la Cámara. La moción de censura, que sería la primera contra un funcionario del nuevo Gobierno, deberá superar dos debates: uno para que los citantes expongan sus argumentos y otro para la votación. Si la plenaria de la Cámara la aprueba por mayoría, Beltrán tendría que dejar el cargo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El ministro pidió disculpas varios días después de la controversia por su viaje; pero insistió en que “es papá y esposo”. En medio de la polémica, el Gobierno respaldó al funcionario y el presidente Abelardo de la Espriella le asignó además la responsabilidad de liderar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Así, varios de los principales funcionarios del Gobierno ya enfrentan el escrutinio de los congresistas. Mientras algunas citaciones buscan establecer cómo se recibieron las diferentes entidades y cuáles son sus principales problemas, el caso de Vivienda escala a una posible salida del ministro por la vía de la moción de censura. Siga leyendo: MinVivienda ofrece disculpas por viaje a Santa Marta, pero insiste en que hace parte de su “naturaleza como padre”

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