Ministros se le plantan a la Andi y anuncian que no asistirán a su Congreso “en respaldo” a Petro

Tras la revelación de EL COLOMBIANO sobre la decisión de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) de no invitar al presidente Gustavo Petro a su evento anual más importante, el 10º Congreso Empresarial Colombiano, tres ministros anunciaron que no asistirán a la cita programada en Cartagena del 13 al 15 de agosto.
En contexto: Petro no fue invitado al Congreso de la Andi en Cartagena: esta es la historia
Se trata de la ministra de Comercio, Diana Morales; la de Transporte, María Fernanda Rojas, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes señalaron que su ausencia será “un gesto de respaldo y coherencia con el presidente de la República, quien no fue convocado a este espacio”.
El primero en comunicar su decisión fue Sanguino, quien calificó como “incomprensible” la exclusión del mandatario. Según dijo, este tipo de encuentros “por su naturaleza deberían promover el diálogo tripartito”.