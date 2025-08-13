x

Ministros se le plantan a la Andi y anuncian que no asistirán a su Congreso “en respaldo” a Petro

Luego de que EL COLOMBIANO revelara que el gremio decidió no invitar al presidente Gustavo Petro a su evento anual más importante, tres ministros del Gobierno anunciaron que tampoco asistirán.

  • El presidente Gustavo Petro no estará en el Congreso de la Andi, que lidera Bruce Mac Master. FOTO: Colprensa y Presidencia
    El presidente Gustavo Petro no estará en el Congreso de la Andi, que lidera Bruce Mac Master. FOTO: Colprensa y Presidencia
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Tras la revelación de EL COLOMBIANO sobre la decisión de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) de no invitar al presidente Gustavo Petro a su evento anual más importante, el 10º Congreso Empresarial Colombiano, tres ministros anunciaron que no asistirán a la cita programada en Cartagena del 13 al 15 de agosto.

En contexto: Petro no fue invitado al Congreso de la Andi en Cartagena: esta es la historia

Se trata de la ministra de Comercio, Diana Morales; la de Transporte, María Fernanda Rojas, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quienes señalaron que su ausencia será “un gesto de respaldo y coherencia con el presidente de la República, quien no fue convocado a este espacio”.

El primero en comunicar su decisión fue Sanguino, quien calificó como “incomprensible” la exclusión del mandatario. Según dijo, este tipo de encuentros “por su naturaleza deberían promover el diálogo tripartito”.

Agregó que el Gobierno mantiene su compromiso “inquebrantable” con la concertación y “siempre estará dispuesto a facilitar canales de entendimiento en el ámbito laboral”.

A su turno, la ministra de Comercio enfatizó que los encuentros gremiales “deben ser espacios inclusivos que aseguren la participación de todos los que comparten un compromiso con el desarrollo económico y social del país”.

En ese sentido, recalcó que “la voz del presidente Petro resulta esencial, tanto por la institución que representa como por el liderazgo que ejerce en esta materia”.

Por su parte, la ministra de Transporte explicó que su decisión responde a un compromiso de unidad dentro del Gobierno y a la convicción de que estos escenarios deben garantizar la participación de todos los actores clave para el desarrollo nacional, empezando por el jefe de Estado.

“El transporte es un motor para la economía y la integración del país. Nuestro deber como Gobierno es propiciar el diálogo y la construcción colectiva; por eso, no podemos dejar de señalar la importancia de que estos espacios sean incluyentes y representativos”, concluyó.

¿Por qué Petro no fue invitado al Congreso de la Andi?

La inédita decisión se da en medio de una cascada de desacuerdos que de a poco han profundizado la ruptura entre Petro y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Este diario estableció que la decisión de no invitar al presidente obedece a antecedentes recientes: en 2023, el mandatario fue esperado hasta última hora, pero no llegó; y en 2024, en Medellín, comunicó directamente a la Andi que no asistiría. Por ello, no fue incluido ni considerado para la edición 2025.

Pero la lista de desencuentros es larga: desde las propuestas de reforma laboral y a la salud hasta la situación económica del país y, recientemente, las acusaciones del presidente Petro sobre un supuesto “golpe de Estado” en las que vinculó al líder gremial.

Podría interesarle: Andi hace un llamado al Gobierno Nacional para dejar de mezclar asuntos de política interna con temas ideológicos

