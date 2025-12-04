MinJusticia (e) pide a Estados Unidos entregar el nombre del ‘Funcionario 3′ en el caso Odebrecht

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, abrió nuevamente el caso Odebrecht en Colombia al solicitarle a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al juez jefe de la Corte para el distrito de Maryland, George L . Russell, que entregue al Estado el nombre del ‘Funcionario 3′ relacionado con este escándalo en el país.

A través de su cuenta de X, Idárraga confirmó que le envió una carta a la fiscal Bondi para que dicha información sea entregada al ministerio que lidera actualmente, o que “subsidiariamente” se lo informe a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.