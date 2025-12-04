x

MinJusticia (e) pide a Estados Unidos entregar el nombre del ‘Funcionario 3′ en el caso Odebrecht

Andrés Idárraga le solicitó la información a la fiscal general de ese país, Pamela Bondi, para conocer, después de tantos años, “quién recibió las coimas” en el caso de corrupción.

  • El ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 13 minutos
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, abrió nuevamente el caso Odebrecht en Colombia al solicitarle a la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y al juez jefe de la Corte para el distrito de Maryland, George L . Russell, que entregue al Estado el nombre del ‘Funcionario 3′ relacionado con este escándalo en el país.

A través de su cuenta de X, Idárraga confirmó que le envió una carta a la fiscal Bondi para que dicha información sea entregada al ministerio que lidera actualmente, o que “subsidiariamente” se lo informe a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

“Para todo el mundo es conocido que se surtió un proceso en estas instancias, pero desafortunadamente Colombia, luego de tantos años de este escándalo tan grave de corrupción, no tenemos razón de quien recibió las coimas”, aseguró el también secretario de Transparencia de la Presidencia.

Espere ampliación...

Utilidad para la vida