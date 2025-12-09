MinJusticia solicitó rastreo de cuentas de personal del Inpec tras la fuga de un preso que hizo ‘cambiazo’ con un visitante

Tras la fuga de Pedro David Nieves Mosquera, un preso que estaba pagando una condena de 28 años por secuestro extorsivo y hurto calificado en la cárcel La Picota, de Bogotá, el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, ordenó una investigación a funcionarios del centro penitenciario y dragoneantes del Inpec para identificar a presuntos cómplices del escape.
Y es que, el pasado 7 de diciembre, Nieves Mosquera logró fugarse de una de las prisiones de máxima seguridad del país bajo la modalidad de ‘cambiazo’ con un visitante.
El hecho ocurrió sobre las 4:20 p. m. del domingo en el pabellón 3 cuando el preso se intercambió con Alexander Marulanda Ríos, quien se quedó en las instalaciones del penal.