x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Invima alertó por producto para adultos que puede generar efectos secundarios en los bebés, ¿cuál es?

El contacto involuntario del producto con la piel de los menores puede generar efectos secundarios conocidos como hipertricosis

  • El Minoxidil, recomendó el Invima, debe estar alejado del alcance de los niños. FOTO COLPRENSA
    El Minoxidil, recomendó el Invima, debe estar alejado del alcance de los niños. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 22 minutos
bookmark

El uso excesivo de un medicamento –popular entre los adultos por su promesa de hacer crecer barba y cabello– podría generar afectaciones entre los recién nacidos. Así lo alertó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en una alerta del pasado 1 de agosto.

Se trata del Minoxidil, un medicamento de libre venta, que promete aliviar la alopecia y potenciar los vellos capilares.

De acuerdo con el Invima, los niños que queden expuestos a este tipo de productos podrían desarrollar hipertricosis, exceso de vello en cualquier parte del cuerpo.

Lea más: Cortarse el cabello no hace que crezca más rápido, dicen expertos

“La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) ha alertado sobre el riesgo de crecimiento anormal de vello en bebés expuestos accidentalmente al fármaco Minoxidil por contacto con áreas de la piel donde sus padres aplicaron productos tópicos que contienen minoxidil”, señaló el Invima en un comunicado.

La autoridad sanitaria aseguró que la alerta ya fue replicada por el Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos de Perú (CENADIM) y el Colegio de Farmacéuticos de Argentina.

Entérese: Alerta por este producto fraudulento para hacer crecer cabello y barba

El Invima aseguró que en junio del año pasado, la Agencia de Medicamentos de Europa había solicitado la actualización de información de seguridad de los productos que contienen Minoxidil.

El Minoxidil es un vasodilatador que se desarrolló, inicialmente, como un tratamiento oral para la hipertensión arterial severa.

“Durante las fases clínica y poscomercialización del medicamento en la década de 1970, se identificó rápidamente la hipertricosis como efecto secundario. El mecanismo de acción responsable de este efecto aún no se encuentra completamente dilucidado, sin embargo se ha propuesto que el metabolito activo (sulfato de minoxidil) produce un acortamiento de la fase telógena (caída) del cabello, y una extensión de la fase anágena (crecimiento del cabello)”, apuntó el Invima.

El Invima aseguró que el medicamento comenzó a utilizarse para el tratamiento de la alopecia, pero que se ha evidenciado que los adultos pueden pasar los efectos del medicamento, sin querer, a los bebés: lo que puede generar la misma reacción y la condición que también es conocida como el síndrome del hombre lobo.

“Se ha advertido sobre el riesgo de crecimiento de vello en bebés que han estado expuestos accidentalmente con medicamentos tópicos que contienen Minoxidil, por contacto piel a piel con sus padres que usan el producto”, afirmó el Invima

Recomendaciones del Invima para el uso de Minoxidil

–Use el Minoxidil en solución tópica únicamente bajo orden médica. No se automedique, evite

redes sociales que lo lleve al uso de Minoxidil, servicios de mensajería o plataformas de venta en

línea.

–Si usa medicamentos tópicos que contienen Minoxidil, lávese las manos al terminar de aplicar el

producto en la zona requerida

–Evite al máximo el contacto de lactantes o niños con la zona donde aplica el producto.

–Lave minuciosamente las manos después del uso del medicamento

–Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños, para evitar riesgo en la salud de

ellos.

–Los pacientes y cuidadores que usen Minoxidil tópico deben estar atentos al crecimiento inusual

de vello en niños cercanos. Si observa crecimiento consulte al pediatra lo más pronto posible.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida