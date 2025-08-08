Invima alertó por producto para adultos que puede generar efectos secundarios en los bebés, ¿cuál es?

El uso excesivo de un medicamento –popular entre los adultos por su promesa de hacer crecer barba y cabello– podría generar afectaciones entre los recién nacidos. Así lo alertó el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en una alerta del pasado 1 de agosto.

Se trata del Minoxidil, un medicamento de libre venta, que promete aliviar la alopecia y potenciar los vellos capilares.

De acuerdo con el Invima, los niños que queden expuestos a este tipo de productos podrían desarrollar hipertricosis, exceso de vello en cualquier parte del cuerpo.

“La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) ha alertado sobre el riesgo de crecimiento anormal de vello en bebés expuestos accidentalmente al fármaco Minoxidil por contacto con áreas de la piel donde sus padres aplicaron productos tópicos que contienen minoxidil”, señaló el Invima en un comunicado.

La autoridad sanitaria aseguró que la alerta ya fue replicada por el Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos de Perú (CENADIM) y el Colegio de Farmacéuticos de Argentina.

El Invima aseguró que en junio del año pasado, la Agencia de Medicamentos de Europa había solicitado la actualización de información de seguridad de los productos que contienen Minoxidil.

El Minoxidil es un vasodilatador que se desarrolló, inicialmente, como un tratamiento oral para la hipertensión arterial severa.

“Durante las fases clínica y poscomercialización del medicamento en la década de 1970, se identificó rápidamente la hipertricosis como efecto secundario. El mecanismo de acción responsable de este efecto aún no se encuentra completamente dilucidado, sin embargo se ha propuesto que el metabolito activo (sulfato de minoxidil) produce un acortamiento de la fase telógena (caída) del cabello, y una extensión de la fase anágena (crecimiento del cabello)”, apuntó el Invima.

El Invima aseguró que el medicamento comenzó a utilizarse para el tratamiento de la alopecia, pero que se ha evidenciado que los adultos pueden pasar los efectos del medicamento, sin querer, a los bebés: lo que puede generar la misma reacción y la condición que también es conocida como el síndrome del hombre lobo.

“Se ha advertido sobre el riesgo de crecimiento de vello en bebés que han estado expuestos accidentalmente con medicamentos tópicos que contienen Minoxidil, por contacto piel a piel con sus padres que usan el producto”, afirmó el Invima