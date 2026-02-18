Alertan que MinSalud reportó 536 muertes en 2025 por enfermedades huérfanas, pero solo aparecen registradas 60

En medio de la polémica que rodea al Gobierno Nacional por el caso de Kevin Acosta, el menor fallecido en medio de denuncias por la falta de entrega de su medicamento para la hemofilia, se conoció una nueva denuncia sobre inconsistencias en las cifras de pacientes con enfermedades huérfanas reportadas por el Ministerio de Salud en 2025 y los datos que actualmente aparecen en el SISPRO.
Una nueva controversia rodea al sistema de salud luego de que se evidenciara una aparente inconsistencia en las cifras oficiales sobre fallecimientos de pacientes con enfermedades huérfanas afiliados a Nueva EPS.