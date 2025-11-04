Minsalud advierte que superintendente tiene “causal de impedimento” con Nueva EPS

Ni una semana llevaba en el cargo el superintendente de Salud, Bernardo Camacho, y el ministerio del ramo le estaba advirtiendo sobre sus conflictos de intereses y posibles impedimentos. Vale recordar que el funcionario fue agente interventor de la Nueva EPS —la de mayor número de afiliados del país, con 10,8 millones— entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. Por ese puesto y los resultados que obtuvo lo han criticado por su idoneidad.
En ese sentido, el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) dio a conocer una carta que el director jurídico (encargado) del ministerio, Rodolfo Enrique Salas, le envió una carta a Camacho con el asunto “advertencia de posibles consecuencias disciplinarias ante el ejercicio de actuaciones administrativas frente a la Nueva EPS, omitiendo la existencia de conflicto de intereses y la respectiva declaración de impedimento”.