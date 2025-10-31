MinEducación investiga a la Universidad del Atlántico por presuntas irregularidades en la elección del rector

El Ministerio de Educación anunció este viernes 31 de octubre la apertura de un proceso sancionatorio contra la Universidad del Atlántico, tras recibir múltiples denuncias sobre presuntas irregularidades en la elección del rector. Le puede interesar: Miembros de la Policía, en el ojo de la Procuraduría por presunto uso excesivo de la fuerza en protestas en la Universidad del Atlántico Frente a esta situación, el jefe de la cartera de Educación, Daniel Rojas, confirmó que su despacho solicitó el acompañamiento de la Procuraduría para atender las denuncias de la comunidad universitaria.

“He trasladado al grupo sancionatorio de la Subdirección de Inspección y Vigilancia las denuncias recibidas sobre el proceso de elección del rector. De ese proceso nos hemos retirado tanto el delegado del Ministerio en la Junta Directiva de la Universidad como los consejeros y yo mismo”, afirmó Rojas. El Ministerio también hizo un llamado urgente al cese de la violencia y al respeto por la vida y la integridad de los estudiantes y profesores.

“Pedimos que sea el diálogo la vía para resolver la situación. La fuerza pública no puede ser el camino frente a una comunidad que exige ser escuchada”, enfatizó el Ministro. La elección del rector de la Universidad del Atlántico ha causado todo tipo de denuncias relacionadas con vicios de su proceso, durante la sesión de elección, cuatro de los nueve miembros del Consejo Superior se retiraron y manifestaron estar en desacuerdo con el proceso; además, han surgido dudas frente a la verificación de la información presentada por el candidato Leyton Barrios.

MinEducación investigará la elección del nuevo rector, el abogado Leyton Barrios, tras denuncias por irregularidades. FOTO: Universidad del Atlántico