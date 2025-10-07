MinTIC responde por falta de pagos a Teleantioquia y dice que se debe a una “restricción temporal de caja”

Después de que Teleantioquia y la Gobernación de Antioquia alzaran una voz de protesta ante el retraso en el pago de más de $3.000 millones por parte del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de las TIC, que tiene en vilo las finanzas del canal público de los antioqueños, el Ministerio emitió un comunicado dando sus razones. En contexto: ¿Gobierno Petro le cerró la llave a Teleantioquia? Canal denuncia retrasos en pagos por $3.000 millones ”El canal regional Teleantioquia sí ha recibido parte de los recursos correspondientes a la vigencia 2025”, se lee en el primer párrafo del comunicado. Explica el ministerio que a la fecha, en lo corrido del año, a Teleantioquia se le han hecho tres desembolsos que suman $13.011 millones, que equivalen al 80,6% del total asignado al canal en el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/FUTIC), cuyo valor total, para Teleantioquia, es de $16.154 millones, por lo que efectivamente hay un saldo pendiente de $3.142 millones.

El Ministerio asegura que este retraso en el pago no es una situación “exclusiva de Teleantioquia ni obedecer a decisiones políticas o administrativas del Ministerio TIC” sino que es culpa de una “restricción temporal de caja que ha afectado la ejecución de varios proyectos y operadores públicos del sector”, es decir, en otras palabras, que no tienen plata, pues estos recursos dependen de la disponibilidad de caja del Gobierno Nacional. Indican además que desde el MinTIC han hecho las gestiones para el desembolso de los recursos al Ministerio de Hacienda para que les de más recursos y que el pago está proyectado para realizarse durante este mes de octubre.

Teleantioquia, en vilo por falta de pagos

Por primera vez en cinco años, Teleantioquia está penando por retrasos en los giros de recursos por parte del Gobierno Nacional. A pocos días de haber iniciado el último trimestre de este año, el canal regional no se explica por qué sería el único del país al que todavía no le han pagado la totalidad de sus asignaciones ya aprobadas para este año.

A pesar de la insistencia del canal porque se le hagan los pagos, el retraso ya ha hecho un hueco financiero que ha comenzado a poner en vilo los cronogramas de varias producciones y varios procesos estratégicos con productoras regionales, que dependen en gran medida de esa entidad departamental para funcionar.