MinTrabajo propone excluir la vivienda del aumento anual del salario mínimo

El Gobierno Nacional abrió la discusión del salario mínimo con el anuncio de que este año se continuará avanzando en la desindexación de varios cobros actualmente ligados a este. Así lo confirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien señaló que, en el caso de la vivienda, la revisión ya está en estudio junto con el Ministerio de Hacienda, aunque por ahora no se han revelado mayores detalles sobre su alcance. La propuesta fue presentada durante la instalación formal de la mesa de concertación para definir el salario mínimo de 2026, que sesionó este 1° de diciembre. A esta acudieron el Gobierno, las centrales obreras y representantes del sector empresarial, en una jornada marcada por la ausencia de Fenalco, que decidió no participar en la negociación de este año. Puede leer: IVA del 19% a la vivienda, reforma tributaria podría agravar la crisis habitacional

Vivienda, uno de los sectores que se revisará para desindexar cobros

Sanguino señaló que uno de los frentes en los que el Ejecutivo avanzará es el de la vivienda. Explicó que varios de sus componentes se ajustan tradicionalmente al salario mínimo —entre ellos los subsidios, la clasificación de viviendas VIS y VIP y algunas cuotas de administración— y que todos estos serán objeto de revisión. “Lo hemos conversado con el Ministerio de Hacienda. Y, por lo menos en el tema de vivienda, vamos a examinar la desindexación de este factor, o del impacto del salario mínimo sobre la vivienda”, dijo el ministro.

¿Qué busca la desindexación del salario mínimo?

De acuerdo con Sanguino, el objetivo de la desindexación es proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de aquellos que no ganan un salario mínimo, cuyos aumentos salariales suelen ser menores. Al desligar bienes, servicios, tarifas o multas del comportamiento del mínimo y reemplazarlo por indicadores como la inflación, se evita que estos costos suban automáticamente y se mitiguen posibles presiones inflacionarias. Entérese: Precios de la vivienda nueva se dispararon 9,5% en Colombia: estas son las ciudades donde más subieron

Los plazos de la negociación del salario mínimo

De acuerdo con el cronograma, las partes deberán presentar sus propuestas de aumento el próximo 9 de diciembre. Tras ello, se abrirá una fase de concertación. Si no se logra un acuerdo, la decisión final quedará en manos del presidente Gustavo Petro, quien definirá el incremento mediante decreto. Vea aquí: “Se comporta más como opositor político”: dura respuesta del MinTrabajo al presidente de Fenalco por retirarse de mesa de concertación

El dato clave pendiente: la productividad

Por ahora, la mesa aún debe definir cuál será el indicador de productividad que se utilizará para el cálculo del incremento salarial, cuya fórmula más simple combina inflación proyectada y productividad. Para este año, la Productividad Total de los Factores reportada por el Dane se ubicó en 0,91%, es decir, 0,82 puntos porcentuales menos que la del 2024. Lea aquí: Termina primera reunión de mesa tripartita que definirá ajuste del salario mínimo La entidad también presentó los datos de productividad laboral por hora trabajada en volumen (0,57%) y por persona empleada (0,32%).

Bloque de preguntas y respuestas