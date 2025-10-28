¡Prográmese con Miradas! Cine gratis por todo Medellín del 4 al 9 de noviembre

Entre el martes 4 y el domingo 9 de noviembre, tendrá lugar una nueva edición de Miradas Medellín, el evento que celebra el cine y las artes audiovisuales en la ciudad con proyecciones, talleres, charlas y por primera vez, un mercado para la industria.
Esta versión del festival, que tiene por lema “Geografías Creativas”, propone un recorrido por el cine local y sus vínculos con otras expresiones artísticas como punto de encuentro entre la creación, la formación y la circulación audiovisual.