Eucaristía, velatón y tres días de duelo: los homenajes a Miguel Uribe en Medellín

Este martes habrá una homilía en La Alpujarra y se espera que decenas de ciudadanos acompañen el homenaje.

    Las banderas en La Alpujarra, y en toda entidad pública de la ciudad, lucirán a media asta como símbolo de respeto y dolor. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
hace 54 minutos
Medellín y varios municipios de Antioquia anunciaron este lunes 11 de agosto sentidos homenajes al senador Miguel Uribe, quien falleció después de dos meses batallando por su vida en la Clínica Santa Fe, tras el atentado que sufrió en Bogotá.

La Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia anunciaron tres días de duelo y bandera a media asta por el dolor de la pérdida del dirigente político del Centro Democrático. El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez anunciaron una velatón que tendrá lugar este mismo lunes 11 de agosto en la Gobernación de Antioquia, a la cual invitaron a la ciudadanía para que se unan en una oración que reconforte a la familia del fallecido político. “El pueblo de Antioquia envía un abrazo que esperamos pueda ser sosiego en medio de esta tristeza y preocupación”, expresó Rendón.

Por su parte, el alcalde Gutiérrez manifestó: “Su asesinato no tiene justificación. Nos devolvieron a la peor versión de Colombia: esa donde pensar distinto se paga con sangre. No solo atentaron contra él, atentaron contra la democracia, contra todos los que creemos que este país se construye con argumentos, no con balas”.

También la Alcaldía, en conjunto con la Gobernación, invitaron a la ciudadanía para que se asistan a la homilía que se realizará este martes 12 de agosto en la plazoleta de La Alpujarra, a las 11:00 a.m. A los asistentes les pidieron portar prendas blancas.

