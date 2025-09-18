Misa tridentina: qué es el antiguo rito en latín que vuelve al Vaticano tras eliminar las restricciones que había impuesto del papa Francisco

La misa tradicional en latín, también llamada misa tridentina, volverá a celebrarse en el Altar de la Catedral de la basílica de San Pedro el próximo 25 de octubre, en el marco de la peregrinación Ad Petri Sedem. El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, uno de los críticos más visibles de las reformas litúrgicas impulsadas por el papa Francisco, será el encargado de oficiar la ceremonia.
