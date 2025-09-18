x

Misa tridentina: qué es el antiguo rito en latín que vuelve al Vaticano tras eliminar las restricciones que había impuesto del papa Francisco

La misa tridentina en latín regresa al Vaticano tras años de restricciones de Francisco. ¿Qué significa este rito, por qué vuelve ahora y qué debate abre dentro de la Iglesia en pleno Jubileo 2025? Aquí las claves.

  El papa León XIV autorizó el regreso de la misa tridentina en la basílica de San Pedro, reabriendo el debate sobre este rito tradicional en la Iglesia católica. Foto: AFP.
    El papa León XIV autorizó el regreso de la misa tridentina en la basílica de San Pedro, reabriendo el debate sobre este rito tradicional en la Iglesia católica. Foto: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 1 hora
bookmark

La misa tradicional en latín, también llamada misa tridentina, volverá a celebrarse en el Altar de la Catedral de la basílica de San Pedro el próximo 25 de octubre, en el marco de la peregrinación Ad Petri Sedem. El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, uno de los críticos más visibles de las reformas litúrgicas impulsadas por el papa Francisco, será el encargado de oficiar la ceremonia.

¿Por qué el papa Francisco había limitado este rito?

De acuerdo con el diario El Clarín, la decisión marca un giro simbólico en el inicio del pontificado de León XIV, sucesor de Francisco, pues durante los últimos tres años este rito había sido restringido por el motu proprio Traditionis Custodes (2021). Esa norma estableció que la única forma reconocida de la liturgia romana sería la que se consolidó tras el Concilio Vaticano II (1962–1965), dejando la misa tridentina sujeta a permisos especiales y con un margen cada vez más reducido de práctica.

El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, uno de los opositores del papa Francisco en su momento, es quien oficiará la primera ceremonia. Foto: AFP.
El cardenal estadounidense Raymond Leo Burke, uno de los opositores del papa Francisco en su momento, es quien oficiará la primera ceremonia. Foto: AFP.

El retorno de este rito al centro de la basílica vaticana es interpretado por muchos sectores como una señal de apertura. Para los fieles tradicionalistas, se trata de una reivindicación: la misa tridentina fue la norma de la Iglesia católica durante siglos, celebrada en latín y con el sacerdote vuelto hacia el altar (ad orientem), hasta la reforma litúrgica de 1969. Su recuperación, aunque parcial, ha generado expectativas sobre un posible relajamiento de las restricciones impuestas por Francisco.

El papel del cardenal Burke en la ceremonia

Más allá del debate litúrgico, la ceremonia tiene también un trasfondo político interno. Burke, de 80 años, ha sido durante años uno de los opositores más firmes al papa Francisco, especialmente en temas de moral, disciplina y tradición. Que él encabece la celebración en San Pedro, en plena antesala del Jubileo del 2025, ha sido leído como un gesto cargado de simbolismo dentro de la dinámica de fuerzas al interior del Vaticano.

La misa tridentina, codificada por san Pío V en 1570 tras el Concilio de Trento, es apreciada por sus defensores como una herencia viva de la tradición católica y criticada por sus detractores como un foco de división. El regreso de esta liturgia al escenario más visible del catolicismo no solo aviva la nostalgia de quienes la consideran sagrada, sino que también abre un nuevo capítulo en la tensión entre continuidad y cambio en la Iglesia.

*Con información de El Clarín.

¿Qué es la misa tridentina?
Es el rito en latín de la Iglesia católica instaurado en 1570 tras el Concilio de Trento. Se caracteriza por el uso del latín y la orientación del sacerdote hacia el altar.
¿Por qué el papa Francisco restringió la misa tridentina?
En 2021, mediante Traditionis Custodes, Francisco limitó este rito para fortalecer la unidad litúrgica, dejando su práctica sujeta a permisos especiales.
¿Qué implica su regreso al Vaticano en 2025?
Representa una señal de apertura bajo el pontificado de León XIV y reaviva el debate entre tradición y modernización en la Iglesia católica.
