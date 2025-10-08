Fiscalía pide medida de aseguramiento para Misael Cadavid por escándalo de contratos entre bomberos y el Área Metropolitana

La Fiscalía General de la Nación solicitó enviar a la cárcel bajo medida de aseguramiento al político Misael Cadavid y los demás capturados este lunes por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría desangrado las arcas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En contexto: Misael Cadavid pagó campaña política con plata de los contratos que firmó con el Área Metropolitana: fiscal

La medida fue pedida este miércoles durante la continuación de la audiencia de imputación de cargos, en la que el ente acusador presentó más detalles de las pesquisas que ha venido realizando e insistió que el aseguramiento sería necesario para salvaguardar el proceso judicial.

En su solicitud, la Fiscalía argumentó que los mismos representarían un peligro para la transparencia de la contratación estatal, al haber presuntamente instrumentalizado al Cuerpo de Bomberos de Itagüí para favorecerse.