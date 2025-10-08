x

Fiscalía pide medida de aseguramiento para Misael Cadavid por escándalo de contratos entre bomberos y el Área Metropolitana

Este miércoles continúa la audiencia de imputación de cargos por las presuntas irregularidades en contratos entre los bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

  • Este miércoles continúa la audiencia de imputación de cargos en contra de Misael Cadavid y los implicados en el escándalo por contratos entre los Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana.
El Colombiano
hace 1 hora
La Fiscalía General de la Nación solicitó enviar a la cárcel bajo medida de aseguramiento al político Misael Cadavid y los demás capturados este lunes por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría desangrado las arcas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

En contexto: Misael Cadavid pagó campaña política con plata de los contratos que firmó con el Área Metropolitana: fiscal

La medida fue pedida este miércoles durante la continuación de la audiencia de imputación de cargos, en la que el ente acusador presentó más detalles de las pesquisas que ha venido realizando e insistió que el aseguramiento sería necesario para salvaguardar el proceso judicial.

En su solicitud, la Fiscalía argumentó que los mismos representarían un peligro para la transparencia de la contratación estatal, al haber presuntamente instrumentalizado al Cuerpo de Bomberos de Itagüí para favorecerse.

La entidad planteó que si los implicados enfrentan el proceso en libertad, esto minaría la confianza ciudadana y les daría margen para presuntamente seguir incurriendo en irregularidades.

De igual forma, el fiscal calificó como muy delicado que en el presunto entramado de corrupción se hubiera visto involucrado a un organismo de socorro, poniendo a su juicio no solo en riesgo la atención de emergencias, sino el funcionamiento de una entidad que está ejecutando más contratos con otras entidades.

Siga leyendo: Misael Cadavid, el jefe de bomberos capturado: ¿también eslabón en negocio de Afinia?

Material probatorio

Dentro del material probatorio que se hizo público en la audiencia estuvo una interceptación telefónica realizada el pasado 15 de octubre de 2024, en la que se escucharía al contador de los bomberos hablando con otra funcionaria, alertándola de las pesquisas que venía realizando desde entonces la Fiscalía y asegurando incluso ya no tener tiempo para “maquillar la información”, sostuvo el ente.

La audiencia de este miércoles comenzó desde la 8:00 de la mañana y se espera que en la diligencia se determine si la juez avala la imputación de cargos y ordena que los implicados se mantengan bajo detención.

