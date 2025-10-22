Hijo de tigre... el legendario Mischa Maisky se presentará en Medellín con sus hijos

“Suelo decir que cada pieza que toco, en cada momento, es la más especial para mí en ese preciso momento”, dijo en una entrevista reciente el mítico violonchelista Mischa Maisky. Precisamente el repertorio del concierto que ofrecerá junto a sus hijos Lily y Sascha incluye piezas de Clara Schumann, Robert Schumann y Johannes Brahms, compositores relevantes del romanticismo. Dicho concierto, que tendrá lugar en el teatro Metropolitano hoy jueves 23 de octubre a las ocho de la noche, es uno de los puntos fuertes de la Temporada Internacional de Música Clásica de Medellín Cultural.

El regreso de Maisky a Medellín ocurre después de 12 años. El intérprete, considerado entre los mejores chelistas del mundo, se formó en Rusia y más tarde en Israel, consolidando una trayectoria internacional que lo ha llevado a escenarios como los de Londres, París, Berlín, Viena, Nueva York y Tokio. “Es el único chelista que tuvo como maestros a Mstislav Rostropovich y Gregor Piatigorsky, dos de las figuras más influyentes del siglo XX”, se lee en la información oficial del concierto.

Ese cosmopolitismo musical es un rasgo que también está presente en las biografías de sus hijos. Lily nació en París y se radicó en Bruselas, donde inició sus estudios musicales a los cuatro años. Se formó en la Purcell School of Music del Reino Unido, entre 2001 y 2005, y amplió su formación en piano clásico y jazz. Ha recibido clases magistrales de intérpretes reconocidos como Martha Argerich, Dmitri Bashkirov, Joseph Kalichstein, Pavel Gililov y Vitalij Margulis.

Por su parte, Sascha comenzó a tocar el violín a los tres años. Entre sus primeros maestros estuvieron Leonid Kerbel, Leon Souroujon e Igor Oistrakh. A los doce años ingresó también a la Purcell School de Londres, donde continuó su formación con Macej Rakowski y Evgueny Grach.

“Personalmente, espero seguir activo durante muchos años. Mi mayor ambición ahora mismo, siguiendo la referencia de grandes como Pau Casals o Arthur Rubinstein, es vivir mucho y morir joven”, fue el remate que Mischa le dio a la entrevista mencionada. Esa consagración al arte es uno de los imanes que tiene su presencia escénica.