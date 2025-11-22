Miss Jamaica, Gabrielle Henry, está en UCI tras fuerte caída en pleno Miss Universo 2025

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Paolo Rangsit en Tailandia, tras sufrir una aparatosa caída durante uno de los eventos preliminares del certamen, que quedó grabada en video. Le puede interesar: Video | La aparatosa caída que sufrió Miss Jamaica en gala preliminar de Miss Universo 2025: este es su estado de salud La Organización Miss Universo Jamaica compartió un reciente reporte médico actualizado que confirmó que la concursante sigue hospitalizada en el país del sudeste asiático debido a gravedad de sus heridas, pero ahora en la UCI, donde deberá estar “mínimo” siete días más.

Estado crítico y parte médico

La hermana de la Miss Jamaica, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, quien la acompaña en Tailandia junto a su madre, Maureen Henry, informó a la organización sobre el último parte médico. “Gabby no se encuentra tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa brindándole el tratamiento adecuado”, fue la declaración de la Dra. Henry-Samuels. Personal del centro asistencial indicó que Gabrielle Henry deberá permanecer en la UCI durante un mínimo de siete días bajo “estrecha vigilancia y atención especializada” de los médicos, mientras esperan que puedan avanzar satisfactoriamente en su estado de salud. “Nuestra prioridad sigue siendo la recuperación de Gabrielle y el bienestar de sus seres queridos”, detallaron en el comunicado.

Una solicitud a la oración y privacidad para la familia

Ante la delicada situación, la Organización Miss Universo Jamaica emitió un llamado urgente a la solidaridad. “En estos momentos tan difíciles, la Organización Miss Universo Jamaica hace un ferviente llamado a los jamaicanos, tanto en su país como en la diáspora, a que sigan orando por Gabrielle”, se lee en el comunicado. La organización también alentó a “amigos y simpatizantes de todo el mundo a unirse para apoyarla con amor, fuerza y esperanza”. Finalmente, la organización hizo una petición a la opinión pública y a los usuarios de redes sociales. “Solicitamos respetuosamente al público y a los usuarios de redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, desinformación o especulaciones que puedan causar mayor sufrimiento a la familia. Solicitamos compasión, sensibilidad y privacidad constantes mientras la familia atraviesa este período difícil”, concluyeron.

Personal médico y familiares pidieron prudencia y respeto por la situación de la representante de Jamaica. FOTO: Tomada de redes sociales @officialgabriellehenry

Así fue el accidente de Miss Jamaica en pleno concurso

Un momento de preocupación y alarma vivieron los asistentes de la gala preliminar del concurso Miss Universo 2025, que en esta ocasión se realizó en Tailandia, y que al final terminó con Miss México como ganadora. El inconveniente surgió durante el desfile en traje de noche, de este 19 de noviembre, cuando la candidata y doctora Gabrielle Henry sufrió una caída de aparatos al momento de salir al escenario para ser calificada por los jueces. En las redes sociales circuló un video en el que se ve a la concursante precipitarse fuera del escenario mientras caminaba, por lo que puso en alerta a los presentes para socorrerla de inmediato junto con el médico personal a fin de evaluar sus lesiones.

Tras este suceso, la organización Miss Universo Jamaica emitió un comunicado explicando que Gabrielle fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, ubicado en Thanyaburi, Provincia de Pathum Thani (Tailandia), donde profesionales médicos la evaluaron para determinar si tenía lesiones graves que comprometieran su salud.