Miss Universo 2025 denuncia amenazas de muerte tras ganar la corona en medio de polémica

Fátima Bosch no ha tenido una luna de miel tranquila desde que fue coronada Miss Universo 2025. A pocos días del certamen realizado en Tailandia, la reina de belleza denunció que ha sido blanco de insultos, ataques personales y amenazas de muerte en redes sociales.
“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané”, declaró la joven reina este 25 de noviembre, al publicar capturas de mensajes agresivos y exigencias para que renuncie al título.