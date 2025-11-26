Miss Universo 2025 denuncia amenazas de muerte tras ganar la corona en medio de polémica

“ En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané ”, declaró la joven reina este 25 de noviembre, al publicar capturas de mensajes agresivos y exigencias para que renuncie al título.

Fátima Bosch no ha tenido una luna de miel tranquila desde que fue coronada Miss Universo 2025 . A pocos días del certamen realizado en Tailandia, la reina de belleza denunció que ha sido blanco de insultos, ataques personales y amenazas de muerte en redes sociales.

“Y aunque estos ataques me duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país”, agregó en sus historias de la red social Instagram.

La reacción de Bosch llega luego de una creciente controversia alimentada por acusaciones de presuntas irregularidades en el proceso de elección.

Algunos jurados del certamen denunciaron inconsistencias durante la deliberación, mientras que medios internacionales pusieron bajo la lupa un contrato firmado entre Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo, y el padre de la ganadora.

Aunque el escándalo sigue creciendo en redes sociales, Rocha publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram donde niega cualquier conflicto de interés. “No tengo ninguna relación directa o indirecta con la familia Bosch, salvo desde hace aproximadamente dos meses, cuando inició oficialmente la contienda”, afirmó.

Más allá del ruido mediático, Bosch aprovechó la visibilidad del cargo para enviar un mensaje enfático contra la violencia digital. “A las mujeres que han recibido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas”.

La nueva Miss Universo también agradeció a quienes han creído en ella y confían en su capacidad para representar al certamen a nivel global: “Gracias a quienes han apostado por mi trabajo, por mi esencia y por mi compromiso. Este título también es de ustedes”.