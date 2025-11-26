x

Miss Universo 2025 denuncia amenazas de muerte tras ganar la corona en medio de polémica

La recientemente elegida como mujer más bella del mundo rompió el silencio ante los mensajes de odio que ha recibido en redes y los rumores de fraude. Conozca la respuesta de Bosch y del dueño de la franquicia ante la crisis.

    Bosch fue coronada en Tailandia en medio de acusaciones de fraude. FOTO AFP
El Colombiano
El Colombiano
hace 47 minutos
bookmark

Fátima Bosch no ha tenido una luna de miel tranquila desde que fue coronada Miss Universo 2025. A pocos días del certamen realizado en Tailandia, la reina de belleza denunció que ha sido blanco de insultos, ataques personales y amenazas de muerte en redes sociales.

En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané”, declaró la joven reina este 25 de noviembre, al publicar capturas de mensajes agresivos y exigencias para que renuncie al título.

“Y aunque estos ataques me duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país”, agregó en sus historias de la red social Instagram.

La reacción de Bosch llega luego de una creciente controversia alimentada por acusaciones de presuntas irregularidades en el proceso de elección.

Algunos jurados del certamen denunciaron inconsistencias durante la deliberación, mientras que medios internacionales pusieron bajo la lupa un contrato firmado entre Raúl Rocha, presidente de la organización Miss Universo, y el padre de la ganadora.

Lea también: Jurado que renunció a Miss Universo había denunciado que el concurso estaba “arreglado” para que ganara México

Aunque el escándalo sigue creciendo en redes sociales, Rocha publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram donde niega cualquier conflicto de interés. “No tengo ninguna relación directa o indirecta con la familia Bosch, salvo desde hace aproximadamente dos meses, cuando inició oficialmente la contienda”, afirmó.

Más allá del ruido mediático, Bosch aprovechó la visibilidad del cargo para enviar un mensaje enfático contra la violencia digital. “A las mujeres que han recibido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas”.

La nueva Miss Universo también agradeció a quienes han creído en ella y confían en su capacidad para representar al certamen a nivel global: “Gracias a quienes han apostado por mi trabajo, por mi esencia y por mi compromiso. Este título también es de ustedes”.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es la Miss Universo 2025 que denunció amenazas de muerte?
Se trata de Fátima Bosch, la ganadora de la edición 2025 del certamen de belleza. La reina rompió el silencio en redes sociales para denunciar los insultos y los deseos de muerte recibidos tras su controversial victoria.
¿Por qué hay acusaciones de fraude en Miss Universo 2025?
Las acusaciones surgieron por supuestas inconsistencias señaladas por algunos miembros del jurado y por la revelación de un contrato entre el presidente de la organización, Raúl Rocha, y el padre de la ganadora, Bosch.
¿Qué dijo la organización Miss Universo sobre el conflicto de interés?
Raúl Rocha publicó un comunicado oficial negando las irregularidades. Aseguró que no existe ninguna relación directa o indirecta con la familia Bosch más allá de las interacciones propias del inicio oficial de la contienda.
