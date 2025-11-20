Video | La aparatosa caída que sufrió Miss Jamaica en gala preliminar de Miss Universo 2025: este es su estado de salud

Un momento preocupante vivieron los asistentes de la gala preliminar del Miss Universo 2025, que en esta ocasión se realiza en Tailandia. El inconveniente surgió durante el desfile en traje de noche, de este 19 de noviembre, cuando la candidata y doctora Gabrielle Henry sufrió una caída de aparatos al momento de salir al escenario para ser calificada por los jueces. En las redes sociales circula un video en el que se ve a la concursante precipitarse fuera del escenario, lo que puso en alerta a los presentes para socorrerla de inmediato junto con el médico personal a fin de evaluar sus lesiones.

Tras este suceso, la organización Miss Universo de Jamaica emitió un comunicado explicando que Gabrielle fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, ubicado en Thanyaburi, Provincia de Pathum Thani (Tailandia), donde profesionales médicos la evaluaron para determinar si tenía lesiones graves que comprometieran su salud. Por fortuna, la candidata está fuera de peligro, pero continuará en su recuperación bajo el cuidado de los galenos.