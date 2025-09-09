Mix Feeding transforma la nutrición de mascotas en Colombia

3 y 4
Temas recomendados
El equipo nacional que dirige Alejandro Falla está en Bratislava para medirse a Eslovaquia.
Colombia cierra las Eliminatorias en territorio venezolano, una plaza históricamente difícil donde apenas suma dos victorias, y busca mejorar su imagen antes del Mundial.
La empresa ofrece apoyo de sostenimiento, auxilio de transporte y posibilidad de vinculación laboral al culminar los estudios. La convocatoria está dirigida a bachilleres que no hayan tenido contrato de aprendizaje.
El proyecto, que se encuentra en tercer debate, comenzará su discusión tras cinco meses. “Creería que la votación será rápida”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ciclista colombiano, de 28 años, ganó la etapa 16 de la Vuelta a España 2025.
