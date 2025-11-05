Se conocen detalles del angustiante momento cuando el técnico Mladen Zizovic se desplomó y murió en pleno partido

El fútbol mundial se estremeció con la triste noticia proveniente de Serbia: Mladen Zizovic, entrenador del Radnicki 1923, falleció en pleno partido de la Superliga serbia, a los 44 años. El hecho ocurrió durante el compromiso entre Radnicki 1923 y OFK Belgrado, que en un principio transcurría con normalidad. Las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes muestran cómo el técnico, de pie sobre la línea lateral, se paralizó súbitamente mientras hablaba con un colaborador.



Los dramáticos minutos previos

En el minuto 21 del encuentro, Zizovic comenzó a perder el equilibrio e intentó mantenerse en pie, pero terminó cayendo sobre la pista atlética del estadio. De inmediato, los servicios médicos ingresaron al campo para atenderlo, generando tensión y rostros de angustia entre jugadores, árbitros y cuerpo técnico. Pese a la gravedad del momento, y sin confirmación sobre su estado, el partido se reanudó momentáneamente. Sin embargo, minutos más tarde fue nuevamente interrumpido, cuando desde el banquillo se conoció el fatal desenlace.

Confirmación del fallecimiento

“Mladen Zizovic, entrenador del equipo Radnicki 1923 de la Superliga serbia, falleció a los 44 años tras sufrir un ataque al corazón durante un partido contra Mladost”, reportó el medio Aykırı.

En la transmisión oficial del encuentro se aprecia cómo los jugadores y rivales reciben la noticia con incredulidad y lágrimas. Varios futbolistas del Radnicki se desplomaron sobre el césped, mientras otros fueron consolados por los miembros del cuerpo técnico.

El momento de la tragedia

Los detalles posteriores confirman que el hecho ocurrió durante el partido entre Mladost Lucani y Radnicki 1923, válido por la fecha 14 de la Liga de Serbia. Cuando corría el minuto 22 del primer tiempo, el técnico —de cabello rapado y barba negra con algunas canas— se desplomó luego de protestar una acción ante el cuarto árbitro. Entérese: Inspirada en el realismo mágico y en las mariposas amarillas: así es la nueva camiseta de Colombia para el Mundial 2026 Los jugadores pidieron con desespero el ingreso de la ambulancia, que llegó de inmediato. Zizovic fue atendido y trasladado en medio de aplausos del público. El Radnicki incluso logró anotar dos goles tras la reanudación, pero en el minuto 40 el árbitro detuvo el partido con un pitido desesperado: había llegado la confirmación de su muerte. La propia institución confirmó la noticia con un comunicado en redes sociales: “Con profundo pesar informamos al público, a nuestros aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del cuerpo técnico, Mladen Žižović, falleció durante el partido de esta noche entre el Mladost y el Radnički 1923 en Lučani”, publicó el club en Instagram.

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran profesional, sino sobre todo a un buen hombre, un amigo y un deportista que, con sus conocimientos, su energía y su nobleza, ha dejado una profunda huella en los corazones de todos los que lo conocieron.” Finalmente, Radnicki 1923 expresó su pésame a la familia del entrenador: “FK Radnički 1923 expresa su más sincero pésame a su familia, amigos y a todos los que compartieron su amor por el fútbol. Descansa en paz, Mladen”.

Partido suspendido y duelo nacional

El encuentro fue suspendido oficialmente por la Liga de Serbia, que estudia declarar varios días de luto en honor al técnico. Zizovic, quien dirigía a un equipo que marchaba en la décima casilla del torneo, era reconocido por su carácter sereno y su compromiso con el desarrollo de jugadores jóvenes. El fútbol serbio —y todo el mundo deportivo— despide a uno de sus técnicos más respetados, en una jornada que quedará marcada por la tristeza y la conmoción.



