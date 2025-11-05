Se conocen detalles del angustiante momento cuando el técnico Mladen Zizovic se desplomó y murió en pleno partido

El fútbol mundial se estremeció con la triste noticia proveniente de Serbia: Mladen Zizovic, entrenador del Radnicki 1923, falleció en pleno partido de la Superliga serbia, a los 44 años.
El hecho ocurrió durante el compromiso entre Radnicki 1923 y OFK Belgrado, que en un principio transcurría con normalidad. Las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes muestran cómo el técnico, de pie sobre la línea lateral, se paralizó súbitamente mientras hablaba con un colaborador.
