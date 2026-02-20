¿Quiénes son las “grandes estrellas” de la MLS 2026, una liga que vale más de 1.500 millones de euros?

Dos “10” de zurda fina y tres especialistas en el frente de ataque: en su propósito de convertirse en una liga de caché internacional, la MLS mantuvo o atrajo a artistas de la pelota para la temporada 2026, que comienza el sábado. El torneo estadounidense es uno de los mejor valorizados del balompié de América: de acuerdo con el portal Transfermarkt, los planteles de los 30 equipos que compiten en las dos conferencias cuestan 1.570 millones de euros y tienen un promedio de edad de 25,4 años (es uno de los torneos más jóvenes del mundo).

¿Quiénes son los futbolistas más representativos de la MLS 2026?

¿Qué le aporta Lionel Messi a la MLS de Estados Unidos?

Después de lograr el año pasado el primer título del Inter Miami en la MLS y de ganar el segundo premio consecutivo a Jugador Más Valioso (MVP), Lionel Messi tiene poco que demostrar en la competición norteamericana. En su cuarta temporada en Florida, liderará el ataque del club rosa en un año que se le presenta muy especial, pues Argentina defenderá la corona en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Sin todavía confirmar su presencia en el Mundial, la Pulga, camino a los 39 años, tiene en la mira la marca de los 100 goles con Inter Miami, cuadro del que ya es el máximo anotador (77), y los 100 partidos disputados (88). Pero también conquistar la primera Copa de Campeones de la Concacaf de Las Garzas. La campaña 2025 dejó para el exjugador del FC Barcelona un récord de goles marcados para la franquicia en la MLS (29) y todas las competencias (43). Pero el capitán, como siempre, quiere más.

Desde Corea del Sur, Son le pone talento a Los Angeles

Son Heung-min tendrá en 2026 su primera temporada completa en el fútbol de Estados Unidos, una nación a la que revolucionó tras ser fichado por Los Angeles FC en agosto por 26,5 millones de dólares, según reportes, en la mayor transferencia de la historia de la MLS. El atacante surcoreano, de 33 años, disputó diez partidos la campaña pasada, en los que anotó nueve goles y completó tres asistencias. Pero el impacto del exjugador del Tottenham trascendió el rectángulo verde, ya que su aterrizaje ha estado acompañado por el respaldo de miles de surcoreanos residentes en territorio estadounidense. Junto al gabonés Denis Bouanga es el llamado a liderar al cuadro angelino, que piensa en grande: ganar la Concachampions y su segunda estrella en MLS, tras la conquistada en 2022.

James Rodríguez, el nuevo “roba atención” del torneo

Es sin duda el fichaje más sonado de cara a la campaña 2026 de la MLS: la llegada de James Rodríguez lleva a la palestra a un Minnesota United que de no ser por su presencia tendría un perfil más bajo. Pocos dudan del talento del mediapunta colombiano, de 34 años. Los interrogantes pasan por su estado físico y su continuidad, tras varios cursos por distintos equipos en los que no consiguió asentarse. Infaltable en el once titular de Néstor Lorenzo en Colombia, el ex Real Madrid firmó un contrato de seis meses que puede extenderse por lo que resta del año, dejando claro que su objetivo es desembarcar a tono en la Copa del Mundo. Una pronta adaptación en un equipo que nunca ha disputado la final liguera, después de perderse la pretemporada, será clave para el mejor jugador de la Copa América 2024.

Un alemán que, siendo joven, se fue para Estados Unidos

El delantero alemán Timo Werner tendrá su primera experiencia fuera de Europa con los San Jose Earthquakes, que dirige el exseleccionador estadounidense Bruce Arena. El exdelantero del Chelsea, de 29 años, en su momento gran esperanza de la ofensiva germánica, ocupará puesto de jugador designado con un contrato hasta junio de 2028. Proveniente del RB Leipzig, del que es goleador histórico con 113 dianas en 216 juegos, el atacante será una pieza clave en la ofensiva ante las salidas del venezolano Josef Martínez y el colombiano Cristian “Chicho” Arango. Será la tercera estrella alemana en liza tras Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y Marco Reus (Los Angeles Galaxy).

El mexicano que sería “sucesor de Messi”