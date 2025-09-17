Moción de censura al MinDefensa, marcada por reclamos por baja erradicación, masacres y secuestros

La Cámara de Representantes vivió una de sus sesiones más agitadas en lo que va del año, durante la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Aunque el trámite aún no ha concluido, los cruces de acusaciones, reclamos y defensas marcaron la jornada.
La oposición abrió el debate con duras críticas al deterioro del orden público. Se recordaron hechos recientes como el ataque a un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, que dejó 13 uniformados muertos. Varios congresistas sostuvieron que el país enfrenta un retroceso en materia de control territorial.
En el recinto había una pancarta con la consigna: “¿Se les olvidó el ‘Nos están matando’?”. El mensaje buscaba confrontar al Gobierno con su propio discurso de oposición en años pasados y subrayar la inconformidad de las bancadas críticas frente al aumento de la violencia.
La moción inició con la intervención del representante del Centro Democrático, Juan Fernando Espinal. Afirmó que este gobierno “perdió el año en la lucha contra el narcotráfico. Este gobierno lo que debe hacer la fumigación con glifosato. La paz total fracasó y persiste Petro en dialogar con los grupos ilegales que han crecido 45%. Más de 22.000 bandidos que hay que combatir, pero se persiste en dialogar con el ELN y las Farc”.
Dirigiéndose al ministro, Espinal aseguró que “alguien tiene que responder por lo de Amalfi, Antioquia, no hubo reacción, en este gobierno nadie responde. Al ministro le gustan más los micrófonos en Bogotá y no presidiendo los consejos de seguridad en las regiones”.