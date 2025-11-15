x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Congresistas pedirán moción de censura contra el ministro de Defensa tras muerte de menores de edad en bombardeo

En el Congreso preparan un llamado en contra del ministro Pedro Sánchez, por lo ocurrido en un operativo en Guaviare.

  • Pedro Sánchez, ministro de Defensa, junto al presidente Gustavo Petro. FOTO: Colprensa
    Pedro Sánchez, ministro de Defensa, junto al presidente Gustavo Petro. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 25 minutos
bookmark

En el Congreso de la República alistan un llamado de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de que se confirmara la muerte de siete menores de edad en un bombardeo de la Fuerza Pública en Guaviare.

Una de las representantes que propuso dicho llamado es Katherine Miranda, quien anticipó que el próximo martes impulsará ese mecanismo.

“Presentaré el día martes moción de censura contra el Ministro de Defensa Pedro Sánchez”, expresó la congresista.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida