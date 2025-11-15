Congresistas pedirán moción de censura contra el ministro de Defensa tras muerte de menores de edad en bombardeo

En el Congreso de la República alistan un llamado de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, luego de que se confirmara la muerte de siete menores de edad en un bombardeo de la Fuerza Pública en Guaviare.

Una de las representantes que propuso dicho llamado es Katherine Miranda, quien anticipó que el próximo martes impulsará ese mecanismo.

“Presentaré el día martes moción de censura contra el Ministro de Defensa Pedro Sánchez”, expresó la congresista.

NOTICIA EN DESARROLLO...