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Moderna inicia estudios preclínicos para vacuna contra el hantavirus

Las acciones de Moderna subieron más de 14% tras el anuncio de su investigación para una posible vacuna contra el hantavirus, reactivado por la alerta sanitaria en un crucero, aunque el proyecto ya venía en desarrollo desde hace tiempo.

  • Hantavirus: Moderna desarrolla vacuna en fase inicial y dispara sus acciones. Foto: AFP
    Hantavirus: Moderna desarrolla vacuna en fase inicial y dispara sus acciones. Foto: AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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El laboratorio de biotecnología estadounidense Moderna confirmó el inicio de investigaciones preliminares orientadas al desarrollo de una posible vacuna contra el hantavirus, un anuncio que coincidió con una reacción inmediata en los mercados financieros, donde sus acciones llegaron a subir más de un 14% diario en los mercados bursátiles estadounidenses, llegando a cotizar en los 55,50 dólares por título.

El interés internacional por este virus se reactivó tras reportes de un brote en el crucero MV Hondius, asociado a tres muertes, lo que ha generado preocupación global por un posible riesgo sanitario. No obstante, la OMS han insistido en que, por ahora, la probabilidad de una expansión masiva del virus sigue siendo baja.

Entérese: “Se trata de un virus peligroso, pero únicamente para la persona realmente infectada”: OMS sobre hantavirus

En esta situación, Moderna ha anunciado que se encuentra desarrollando trabajos preclínicos, iniciados incluso previamente al brote surgido en el barco, para investigar una posible vacuna contra este virus junto con el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos y el Centro de Innovación en Vacunas de la Universidad de Corea.

La compañía también precisó, a través de la agencia Bloomberg, que estos desarrollos se encuentran en una fase temprana y en curso, y responden a su objetivo de crear contramedidas frente a patógenos con potencial epidémico.

“Estos esfuerzos se encuentran en una fase inicial y continúan, y reflejan la responsabilidad de Moderna de desarrollar contramedidas contra las enfermedades infecciosas emergentes”

El proyecto se enmarca en el programa “mRNA Access”, mediante el cual la farmacéutica explora el uso de su tecnología de ARN mensajero, este funciona como un manual de instrucciones temporal, este manual le dice a las células del cuerpo que produzcan una pequeña parte del virus (normalmente una proteína inofensiva). Cuando el sistema inmunológico ve esa proteína, la reconoce como “extraña” y aprende a defenderse contra ella. Así, si la persona luego entra en contacto con el virus real, el cuerpo ya sabe cómo reaccionar.

Esta tecnología es la misma utilizada en sus vacunas contra la COVID-19, para enseñar al sistema inmunológico a reconocer proteínas específicas del hantavirus. Sin embargo, estos avances aún están en etapas iniciales y no han llegado a ensayos clínicos en humanos, por lo que su desarrollo podría tardar varios años en determinar su eficacia o aprobación.

Ante este anuncio, las acciones de Moderna registraron un repunte significativo con incrementos superiores al 14%, impulsadas por el interés mediático y especulativo en torno al posible desarrollo de una vacuna.

Mientras tanto, la situación del brote en el crucero sigue en desarrollo. La empresa operadora Oceanwide Expeditions informó que todos los pasajeros y parte de la tripulación del MV Hondius comenzarán a desembarcar en las islas Canarias, España, alrededor de las 08:00 hora local del domingo (07:00 GMT). Una vez en tierra, serán trasladados de forma inmediata hacia sus respectivos vuelos, en el marco de los protocolos de control sanitario y retorno seguro tras la emergencia.

*Redacción con información de Europa Press

Siga leyendo: Las Canarias se preparan para la llegada del crucero con brote de hantavirus

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