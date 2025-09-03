Mohamed Salah se cansó de las comparaciones y pidió respeto por Luis Díaz y Darwin Núñez

Mohamed Salah salió en defensa del colombiano Luis Díaz y el uruguayo Darwin Núñez luego de su salida del Liverpool.

El delantero egipcio evidencia que no solo es un líder dentro de la cancha, también fuera de ellas.

En redes sociales se generó un debate que no pasó inadvertido en Inglaterra. La cuenta Anfield Edition, con más de 500 mil seguidores en X, lanzó una publicación invitando a los aficionados a mencionar la “mejora de jugadores más grande en la historia del fútbol”, comparando el paso de Luis Díaz y Darwin Núñez al alemán Florian Wirtz y el sueco Alexander Isak, ambos a la vez delanteros. En la imagen se ve a los sudamericanos a blanco y negro, mientras que a los europeos, a color. Estos dos últimos ya juegan con los dorsales que utilizaban el criollo (7) y el charrúa (9).